Складной iPhone могут представить во второй половине 2026 года

Складной iPhone ещё далёк от официального анонса. До сих пор появлялись только предположительные даты запуска, а не конкретные. В последнем отчёте говорится, что Apple находится в процессе отбора поставщиков комплектующих для устройства. Компания сузит круг кандидатов до тех, кто, по её мнению, не пойдёт на компромиссы в вопросах качества или количества. Ожидаемый запуск устройства состоится во 2-м полугодии 2026 года.

Отчёт, опубликованный изданием ETNews, говорит, что Apple окончательно определится с поставщиками всех материалов и компонентов к апрелю. Это говорит о скором начале полномасштабного производства. Ранее утверждалось, что одной из причин, по которым компания не выпускала складной iPhone, было наличие видимых складок на всех прототипах. В последнем обновлении стало известно, что поставщиком OLED-дисплеев станет Samsung, а дизайн смартфона будет в формате «книжка», а не раскладушка.

Что касается стеклянного покрытия, эту деталь, скорее всего, предоставит Corning. Компания Amphenol, как ожидается, займётся поставкой петель для складного iPhone. Ранее Apple уже заказывала петли для MacBook у этой же компании, но в данном случае речь идёт о совершенно другом продукте. В отчёте также упоминается, что одной из главных отличительных черт складного iPhone станет отсутствие складки на дисплее.

Похоже, Apple хочет выделиться среди конкурентов. Даже если эти заявления правдивы, не исключено, что складка всё равно будет заметна при отражении света. В отчёте не указаны сроки начала массового производства складного iPhone. Если Apple выберет всех нужных поставщиков, она сможет представить коммерческий продукт к 2026 году.