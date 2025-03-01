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Разборка iPhone 16e показала новшества и отличия от предыдущих iPhone
iPhone 16e обладает аккумулятором ёмкостью 4005 мАч

В пятницу официально начались продажи аппаратов Apple iPhone 16e. Новый смартфон американского производителя снаружи похож на iPhone 14, но внутри использует самый современный процессор A18. Благодаря опубликованному видео с разборкой теперь можно лучше рассмотреть, что появилось нового и чем iPhone 16e отличается от других смартфонов.

5-минутное видео, опубликованное на YouTube каналом REWA Technology, показывает процесс разборки iPhone 16e. Несмотря на сходство с iPhone 14 во внешнем виде, внутри iPhone 16e есть несколько сюрпризов.

Внутри большинство компонентов расположены почти так же, как в базовой модели iPhone 15. Самое очевидное отличие — задняя камера. В то время как iPhone 15 имеет два объектива (широкоугольный и сверхширокоугольный), iPhone 16e оснащён одной широкоугольной камерой 48 Мп. Благодаря этому модуль камеры значительно меньше, что, вероятно, помогло Apple установить в iPhone 16e батарею большей ёмкости.

iPhone 16e использует прежнюю систему для извлечения и замены батареи, что делает процесс проще и безопаснее. Разборка показывает, что батарея имеет ёмкость 4005 мАч — больше, чем ранее сообщали некоторые блогеры на YouTube. Для сравнения, батарея iPhone 16 имеет ёмкость 3561 мАч.

Что касается модуля Face ID, он практически идентичен тому, что используется в iPhone 14, поскольку новый iPhone 16e оснащён вырезом вместо Dynamic Island.


Разборка также показывает чип C1 — первый 5G-модем Apple. Как было ранее выявлено в тестах, новый модем значительно эффективнее и потребляет меньше энергии, чем модемы Qualcomm в других iPhone.

iPhone 16e в США стоит от $599 за версию с 128 ГБ.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: 9to5mac.com
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