Появились обзоры смартфона iPhone 16e

Компания Apple анонсировала iPhone 16e на прошлой неделе, а теперь появились первые обзоры. Apple обновила дизайн своего смартфона, убрала бренд SE и заменила его на e. Устройство выйдет в продажу в пятницу, а до релиза журналисты и YouTube-блогеры поделились своими впечатлениями о том, как аппарат выглядит на фоне iPhone 16 и чем он отличается от линейки SE.

iPhone 16e оснащён 6,1-дюймовым экраном OLED и дизайном в стиле iPhone 14. Он получил одну камеру 48 Мп на задней панели и Face ID вместо Touch ID. Внутри находится немного упрощённая версия процессора A18. Новшество — собственный модем Apple 5G C1, который обеспечивает лучшую эффективность по сравнению с модемами производства Qualcomm.

Издание Tom’s Guide пишет, что не ощущается значительной разницы между модемом C1 от Apple и модемом Qualcomm с точки зрения производительности. Apple утверждает, что модем C1 — это самый энергоэффективный модем компании, который позволит устройству обеспечивать лучшую автономность среди всех iPhone с 6,1-дюймовым дисплеем.

Эллисон Джонсон из The Verge также утверждает, что не почувствовала никакой заметной разницы в производительности модема C1 по сравнению с прежними моделями. Это подтверждает, насколько мощны собственные чипы Apple, учитывая, что это продукт первого поколения.

Как уже упоминалось, Apple заявила, что iPhone 16e обладает лучшей автономностью среди всех iPhone с 6,1-дюймовым дисплеем, и причина этому — модем C1. В сочетании с аккумулятором на 11% больше, чем у iPhone 16, автономность значительно лучше, чем у iPhone 16.

В тесте автономности от Tom’s Guide iPhone 16e показал средний результат 12 часов 41 минута. Это всего на пару минут меньше, чем средний результат iPhone 16 в 12 часов 43 минуты. Однако лучшие показатели у обоих телефонов составили 12 часов 49 минут для iPhone 16e и 13 часов 19 минут для iPhone 16.

Dave2D на YouTube заявил, что iPhone 16e имеет аккумулятор ёмкостью 3961 мАч, что на 11% больше, чем у iPhone 16 с ёмкостью 3561 мАч.

iPhone 16e оснащён чипом Apple A18 с 4-ядерным GPU, что, как ожидается, обеспечит более низкую производительность по сравнению с чипом A18 в моделях iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Патрик Холланд из CNET заявил:

В графическом тесте производительности видно, насколько одно дополнительное GPU-ядро в iPhone 16 позволяет опережать iPhone 16e.

Возможно, отсутствие технологии MagSafe в iPhone 16e — причина, по которой Apple решила установить в устройство больший аккумулятор. Это был неожиданный шаг, и пока неизвестно, останется ли такое изменение эксклюзивным для iPhone 16e. Патрик Холланд из CNET считает, что это небольшая потеря, особенно для тех, кто никогда не пользовался MagSafe.