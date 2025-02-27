Очередное приложение Google добралось до 10 млрд скачиваний

Gboard для Android — последнее приложение от Google, которое достигло 10 скачиваний в магазине Play Store. В описании указано, что приложение было выпущено 5 июня 2013 года.

В декабре 2016 года Gboard заменило Google Keyboard в системе Android. При этом основным нововведением там стал веб-поиск. В мае того же года приложение Gboard впервые появилось на iOS. В 2020 году возможность поиска была полностью удалена.

На сегодняшний день приложение включает в себя офлайн-ввод с помощью голоса на всех устройствах, Google Translate, инструмент OCR Scan Text и буфер обмена. Можно настроить фон клавиатуры с помощью различных тем, изменять высоту, использовать одноручный и плавающий режимы. Эмоциональные функции включают поиск эмодзи, GIF и стикеров, а также Emoji Kitchen для создания комбинированных эмодзи.

Устройства Pixel получают преимущества от голосового ввода с использованием Assistant, который сохраняет преобразование речи в текст во время использования клавиатуры, функции проверки правописания и интеграции с Pixel Screenshots. Кроме телефонов и планшетов, Gboard доступен на Wear OS и Android/Google TV. Для автомобилей существует отдельная клавиатура Google Automotive Keyboard.

Последнее крупное обновление Gboard было выпущено в начале этого месяца. Тогда динамическая тема была упрощена до двух цветов. Google активно тестирует в бета-версии панель инструментов для голосового ввода с Assistant на телефонах, кнопки Отмены и Повторить, а также возможность просматривать комбинации в Emoji Kitchen. Большинство обновлений требует много времени, чтобы попасть в финальный вариант приложения.

Достигнув этого рубежа, Gboard присоединился к другим приложениям, таким как YouTube, Play Services, Google Maps, Gmail и Google Photos.