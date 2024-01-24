Вводить текст на мобильной клавиатуре без рук станет проще

Голосовой ввод текста на мобильных устройствах со временем становится всё более совершенным и практичным. Причина в повышении точности распознавания голоса, которая позволяет быстрее вводить большие объёмы текста. Правда, до сих пор для активации голосового ввода необходимо было выполнить два действия. Клавиатура Google Gboard может исправить этот недостаток.

В настоящее время для использования голосового набора на любой виртуальной клавиатуре нужно открыть окно голосового набора нажатием изображения микрофона на клавиатуре. В будущем программа всегда будет готова услышать, что говорит пользователь.

реклама

Такая опция появилась в бета-версии приложения Gboard 13.8. Здесь есть рассказывающая о новшестве строка. После активации опции голосовой ввод доступен каждый раз при появлении клавиатуры. Функцию можно выключить, чтобы случайно не вводился ненужный текст.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока неизвестно, появится ли такая возможность на всех устройствах на Android, или только на аппаратах Google Pixel.