Google продолжает работать над распространением ключей доступа на смену паролям.

Компания Google продвигает новый способ входа в учётные записи при помощи одного нажатия на экран посредством ключей доступа. Прежде нужно было подтверждать свой аккаунт, нажав на кнопку «Продолжить», а потом выполнить авторизацию сканером отпечатков пальцев, лицевым распознаванием или вводом пин-кода.

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Новый вариант входа помещает всю эту информацию в одно место, поэтому вместо двух нажатий теперь хватает одного. Если у вас в сервисе больше одной учётной записи, раздел «Дополнительные параметры» позволяет выбирать между ними. Данная опция будет распространяться в рамках новых версий Credential Manager на Android 15.

Автозаполнение будет показывать результаты Credential Manager в приложении Gboard и при «нажатии на соответствующее поле ввода во время входа в систему». Речь идёт о паролях, ключах доступа и входе в аккаунты через учётную запись Google. Это пригодится в том случае, если случайно закрыть переключатель учётных записей в Credential Manager.

Credential Manager появится на смарт-часах на системе WearOS 5, позволяя входить в приложения при помощи пароля, ключей доступа или через аккаунт Google. В результате интерфейс входа будет такой же, как на смартфоне.