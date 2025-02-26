Canalys: Apple лидирует в сфере ИИ на рынке компьютеров

Новый отчёт о состоянии рынка персональных компьютеров показывает, что рыночная доля Mac в прошлом квартале росла быстрее, чем у трёх ведущих производителей. Apple также доминирует на рынке компьютеров с поддержкой ИИ, набрав 45% против 15% у ближайшего конкурента.

Хотя Apple занимает лишь 10% общего рынка ПК, находясь на 4-м месте после Lenovo, HP и Dell, фирма Canalys сообщает, что компания показала наибольший рост в 4-м квартале минувшего года. Аналитики считают, что Apple имеет хорошие перспективы для дальнейшего роста в корпоративном секторе.

Apple завершила 4-й квартал 2024 года с сильными результатами, значительно опередив трёх ведущих производителей и достигнув доли рынка ПК 10,2% и 45% доли рынка ПК с поддержкой ИИ. Стратегия Apple продолжает развиваться: компания анонсировала Apple Partner Network, запуск которой состоится позже в этом году. Эта обновлённая программа упрощает уровни партнёрства и направлена на завоевание доли в корпоративном сегменте, обеспечивая при этом необходимые услуги для работы с клиентами. Программа подчёркивает совместимость и масштабируемость Mac в корпоративной среде, что ранее было проблемой для этого сегмента.

Canalys сообщает, что лидером общего рынка ПК остаётся Lenovo.

Когда речь идёт о ПК с поддержкой ИИ, определяемых как устройства с специализированным ИИ-чипом, Apple доминирует. За весь 2024 год 17% всех поставленных ПК поддерживали ИИ. Крупнейшими игроками стали Apple с 45%, Lenovo и HP с 12% каждая.

Хотя возможности ИИ пока не являются основным стимулом для покупки, повышение производительности ИИ-процессоров сделает персонализированный опыт и рост продуктивности всё более важными и ожидаемыми. Со временем это может повлиять на лояльность к бренду, формируя выбор клиентов при обновлении устройств.

Canalys сообщает, что, хотя рынок ПК хорошо себя чувствует, в значительной степени благодаря корпоративным компаниям, вынужденным заменять устаревшие модели из-за прекращения поддержки Windows 10, тариф Трампа на все импортные товары из Китая в США в 10% представляет угрозу.