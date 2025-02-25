Lenovo представила изогнутый игровой монитор Legion Pro 34

Компания Lenovo во вторник выпустила в Китае игровой монитор Legion Pro 34. Он примечателен тем, что это первый для компании изогнутый OLED-монитор с частотой 240 Гц. Он предлагается в Китае по стартовой цене 4999 юаней ($690), а затем его розничная цена будет 6199 юаней ($855).

Legion Pro 34 обладает изогнутой панелью OLED размером 34 дюйма с разрешением 3440×1440 и кривизной 800R. Он поддерживает частоту 240 Гц и время отклика 0,03 мс GTG, обеспечивая плавное движение и минимальное размытие в динамичных играх.

OLED-панель предлагает коэффициент контрастности 1 500 000:1, давая глубокий чёрный цвет и насыщенные оттенки. Она охватывает 99% цветового диапазона sRGB и 98,5% DCI-P3, поддерживая 10-битную глубину цвета с 1,07 млрд цветов. Её пиковая яркость составляет 1300 нит (APL 1,5%), а типичная яркость — 275 нит. Это делает её подходящей как для игр, так и для творческой работы.

Lenovo получила сертификат HDR True Black 400, улучшая контрастность и точность световых акцентов для HDR-контента. Для плавности игрового процесса монитор поддерживает AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync, уменьшая разрывы изображения и дрожание. Кроме того, есть сертификация VESA ClearMR 13000, что гарантирует минимальное размытие движения для получения чёткой картинки при быстрых сценах.

Legion Pro 34 содержит порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C с быстрой зарядкой мощностью 140 Вт. Также есть несколько портов USB-A и разъём RJ45 Ethernet для стабильного проводного интернет-соединения. Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять несколькими устройствами с помощью одной клавиатуры и мыши.

Монитор оснащён регулируемой подставкой с возможностью изменения высоты, наклона и поворота. Он совместим с креплениями VESA (100×100 мм). Для улучшения звука Lenovo встроила два динамика по 5 Вт с сертификацией Waves MaxxAudio.

Есть также интеллектуальный датчик окружающего освещения, который регулирует яркость в зависимости от условий. Также доступны сертификаты защиты зрения и технология предотвращения выгорания OLED, обеспечивающие долговечность и комфортный просмотр.