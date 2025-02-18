Изображения показали необычный раскладывающийся ноутбук ThinkBook Flip

Выставка MWC всегда была популярной у компании Lenovo, поскольку там она демонстрирует свои инновации. Нынешний год не станет исключением. Сведения от Эвана Бласса позволяют впервые взглянуть на один из самых интригующих ноутбуков выставки — Lenovo ThinkBook Flip.

Само название намекает на особенность этого устройства. В отличие от традиционных трансформируемых ноутбуков, ThinkBook Flip оснащён складным дисплеем OLED, который при полном раскрытии фактически удваивает свою высоту.

Lenovo уже некоторое время экспериментирует со складными экранами. Например, ThinkPad X1 Fold был одним из первых ноутбуков со складным дисплеем на рынке. Однако то устройство было скорее планшетом. ThinkBook Flip AI PC предлагает встроенную клавиатуру и двойной шарнир, благодаря чему больше напоминает традиционный ноутбук.

Когда ноутбук закрыт, верхняя часть дисплея остаётся снаружи, как у планшета. При открытии половина экрана находится в привычном положении ноутбука, а другая половина направлена в противоположную сторону.

Раскрытие верхней части дисплея увеличивает его высоту, создавая сверхвысокий экран с дополнительным пространством. Если нужно сэкономить место или поделиться изображением, верхнюю половину можно повернуть, чтобы другой человек мог её увидеть.

ThinkBook Flip не жертвует клавиатурой ради увеличенной площади экрана. Такие устройства, как ThinkPad X1 Fold или Asus ZenBook Duo, используют два отдельных дисплея, соединённых шарниром, и складываются, как книга. Но в этих конструкциях клавиатура является беспроводным аксессуаром.

Это один из способов создания складного ноутбука, но в таком варианте приходится носить с собой дополнительное оборудование. Подход ThinkBook Flip кажется более практичным.

Судя по утечкам, портов у ноутбука минимум. На каждой стороне есть углубление в форме капсулы — вероятно, в нём размещены порты USB-C или USB-A. Веб-камера расположена в вырезе в верхней части экрана. На изображениях не видно заметного изгиба в месте складывания экрана, но в финальной версии он наверняка будет.

Что касается характеристик, пока деталей нет. Но, учитывая форм-фактор, ThinkBook Flip, скорее всего, будет оснащён процессорами Intel Arrow Lake-H или Lunar Lake. Если появятся версии на AMD, то, вероятно, они будут использовать Ryzen AI 7 на базе Strix Point.

С учётом того, что MWC уже не за горами, ждать полной информации осталось недолго.