Складной смартфон Huawei Mate XT Ultimate оценили в 3499 евро

В Куала-Лумпуре состоялся международный дебют складного смартфона Huawei Mate XT Ultimate. Также представлены обновлённый планшет MatePad Pro 13.2 (2025), первые наушники-крючки Huawei и умный браслет.

Huawei доминирует на рынке складных смартфонов в Китае. Теперь его самый продвинутый продукт готов выйти на новые рынки. Mate XT Ultimate — это самый тонкий складной смартфон (в разложенном состоянии его толщина составляет 3,6 мм без учёта камер). Кроме того, это самый большой складной смартфон, который складывается до размеров обычного телефона — его 10,2-дюймовый дисплей покрыт 322 см² ультратонкого стекла (UTG).

Аппарат получил основную камеру 50 Мп с переменной диафрагмой с 10 степенями регулировки от f/1.4 до f/4.0. Также установлены перископическая камера 125 мм (сенсор 12 Мп) и сверхширокоугольная камера 12 Мп.

Представленный в Китае в ноябре планшет Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) обладает OLED-дисплеем PaperMatte 13,2 дюйма. PaperMatte — это технология, создающая антибликовый слой на стекле, который снижает световые отражения на 97%.

Дисплей может достигать яркости 1 000 нит, но благодаря сниженным бликам ему не придётся работать на такой яркости так часто, как обычным планшетам. MatePad можно дополнительно оснастить умной магнитной клавиатурой для работы в режиме ноутбука. В программном обеспечении есть Huawei Notes и продвинутое приложение для рисования GoPaint. Аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч поддерживает технологию SuperCharge и полностью заряжается за 65 минут.





Huawei FreeArc — это первые открытые наушники Huawei с заушными креплениями. Они созданы для комфорта и надёжной фиксации даже во время тренировок. Для занятий спортом на улице предусмотрена защита по стандарту IP57, чего более чем достаточно для защиты от дождя.

Наушники оснащены динамиками 17×12 мм, симметричной акустической структурой и алгоритмом динамического баса.

Наконец, браслет Huawei Band 10 делает акцент на двух ключевых функциях: улучшенном помощнике по сну и ассистенте эмоционального благополучия. Первая функция отслеживает сон, предоставляет отчёты о его качестве (включая данные о вариабельности сердечного ритма) и даёт рекомендации по его улучшению. Вторая оценивает физиологические изменения, собирая данные о здоровье в реальном времени.

Стоимость Huawei Mate XT Ultimate установлена на уровне 3 499 евро за версию 16 ГБ и 1 ТБ. FreeArc стоит 119 евро, а цену остальных устройств назовут позже.