До конца года можно рассчитывать на выпуск новой модели Toyota RAV4

Новая модель Toyota показалась в Китае. Это может быть первый взгляд на одну из самых важных моделей компании. Была опубликована фотография, на которой, как предполагается, изображена Toyota RAV4 2026 года.

Сообщается, что модель называется Wildlander, и её производит совместное предприятие GAC Toyota в Китае. Wildlander — это Toyota RAV4 с немного изменённой передней частью. Если новая версия этого внедорожника появляется, то и новая версия RAV4 должна быть выпущена следом за ней.

Японский автомобильный сайт Creative Trends заметил это изображение в китайских социальных сетях. Сайт сообщает, что новый Wildlander будет представлен на автосалоне в Шанхае 3 апреля. Пятое поколение Toyota RAV4 впервые было представлено в 2018 году. С 2021 года у модели не было фейслифта, что делает её устаревшей с точки зрения автомобильных стандартов. Wildlander тоже около пяти лет, и изменения назрели.

Toyota представила нынешнюю RAV4 на Международном автосалоне в Нью-Йорке. В этом году мероприятие должно состояться с 18 по 27 апреля.

На фотографиях изображён автомобиль, который мало чем отличается от нынешнего RAV4. Он имеет тот же кузов, что и старая модель. Toyota поступила так же с последней Camry. Она называла эту модель «новой» и присвоила автомобилю новый код шасси, но большинство кузовных панелей осталось прежними.

Передняя часть на фотографии демонстрирует разновидность текущего дизайна передней части Toyota, который дебютировал в последнем Prius в 2022 году. Дизайн переднего освещения похож, но решётка значительно выше и более открытая, чем в других вариантах этого решения.

Почему Toyota мало что меняет в RAV4? Об этом говорилось в интервью с главой планирования Toyota в Северной Америке Купером Эриксеном в прошлом году. Эриксен сообщил Automotive News, что «Покупатели ясно дали понять, чего они хотят от RAV4: размер, упаковка, уровень производительности, технологии».

Эриксен сказал: «Мы могли бы продавать 500 тысяч таких автомобилей в год, если бы могли столько производить, поэтому мы не хотим портить эту формулу».

Не портить формулу для этого бестселлера кроссоверов означает продолжать традицию Toyota по постепенным изменениям, а не резким переменам. Тогда Эриксен не подтвердил, что в этом году будет обновление, но сказал: «Если бы мы решили что-то изменить, это не было бы радикальным изменением».

Ожидается, что новый RAV4 предложит повышенную экономию топлива и обновлённые технологии безопасности. Появление автомобиля ожидается в этом году.