Amazon объявила, что закроет Amazon Appstore для устройств на Android позже в этом году

Магазин Amazon Appstore на Android долгие годы существовал как альтернатива Google Play Store, позволяя пользователям устанавливать приложения из надёжного источника. В определённый момент Microsoft заключила партнёрство с Amazon, чтобы использовать магазин для упрощённого доступа к приложениям Android на Windows 11 (который также будет закрыт).

Теперь Amazon Appstore закрывается. Amazon объявила о планах закрыть магазин 20 августа.

Начиная с 20 августа 2025 года у вас больше не будет доступа к Amazon Appstore на вашем Android-устройстве. Мы также прекратим программу Amazon Coins 20 августа. С 20 февраля Amazon Coins больше не доступны для покупки.

Amazon Coins представляли собой цифровую валюту, используемую для внутриигровых покупок и приложений. Если они останутся в аккаунте к 20 августа, они будут возвращены из расчёта 100 Coins = $1.

Закрытие затронет не только магазин, но и все скачанные из него приложения. Многие приложения, скачанные через Amazon Appstore, зависели от установленного магазина. Amazon заявляет, что «загруженные из Amazon Appstore приложения не будут гарантированно работать на устройствах Android» после закрытия. В блоге для разработчиков Amazon сообщает, что продолжит принимать обновления до 20 августа.

Это закрытие затронет только пользователей, которые устанавливали Amazon Appstore на свои устройства вручную. Fire Tablet, Fire TV и другие устройства Amazon, где магазин установлен по умолчанию, затронуты не будут.