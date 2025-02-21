Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Магазин Amazon Appstore для Android закроется в августе
Amazon объявила, что закроет Amazon Appstore для устройств на Android позже в этом году

Магазин Amazon Appstore на Android долгие годы существовал как альтернатива Google Play Store, позволяя пользователям устанавливать приложения из надёжного источника. В определённый момент Microsoft заключила партнёрство с Amazon, чтобы использовать магазин для упрощённого доступа к приложениям Android на Windows 11 (который также будет закрыт).

Теперь Amazon Appstore закрывается. Amazon объявила о планах закрыть магазин 20 августа.

Начиная с 20 августа 2025 года у вас больше не будет доступа к Amazon Appstore на вашем Android-устройстве. Мы также прекратим программу Amazon Coins 20 августа. С 20 февраля Amazon Coins больше не доступны для покупки.

Amazon Coins представляли собой цифровую валюту, используемую для внутриигровых покупок и приложений. Если они останутся в аккаунте к 20 августа, они будут возвращены из расчёта 100 Coins = $1.

Закрытие затронет не только магазин, но и все скачанные из него приложения. Многие приложения, скачанные через Amazon Appstore, зависели от установленного магазина. Amazon заявляет, что «загруженные из Amazon Appstore приложения не будут гарантированно работать на устройствах Android» после закрытия. В блоге для разработчиков Amazon сообщает, что продолжит принимать обновления до 20 августа.

Это закрытие затронет только пользователей, которые устанавливали Amazon Appstore на свои устройства вручную. Fire Tablet, Fire TV и другие устройства Amazon, где магазин установлен по умолчанию, затронуты не будут.

#amazon
Источник: 9to5google.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бывший руководитель Sony назвал сроки выхода PlayStation 6 и советует дать PlayStation 5 Pro время
1
Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
2
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
11
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
В Китае нашли способ утилизации лопастей ветряных турбин – теперь из них строят дороги
+
По FPS в играх 8 ГБ оперативной памяти практически не уступают 16 ГБ
12
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
2
Искусственный интеллект, как и человеческий мозг, обрабатывает все данные универсальным способом
+
Marvel's SpiderMan 2 вышла на ПК всего 2 недели назад, но уже успела вызвать разочарование у игроков
+
На Уралвагонзаводе планируют увеличить мощность отечественных танков
1
Поступают сообщения о случаях мошенничества с жёсткими дисками IronWolf от Seagate
1
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
+
Ryzen 9 9950X3D смог показать 10-процентный прирост производительности к Ryzen 9 7950X3D в Geekbench
2
NetEase опубликовала заявление об увольнении команды Marvel Rivals
+
Ремастер Fallout New Vegas создают на движке The Sims 2
1
NORAD сообщает об обнаружении самолета ВКС РФ около побережья Аляски
+
Некоторые автопроизводители отказываются от мощных батарей для электромобилей
2
Строительство завода по производству чипов в США обходится вдвое дороже и дольше, чем на Тайване
+
Эксперты полагают, что AMD мешает агрессивному поглощению Intel со стороны Qualcomm, TSMC и Broadcom
1

Популярные статьи

Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
8
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
28
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
6
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
18
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
3
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
8
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1
Японские биогибридные дроны научились ориентироваться в пространстве по запаху как насекомые
+
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
+

Сейчас обсуждают

San Sanich
11:55
К самой сборке претензий нет, вот FAQ сам по себе требует разъясниний. 1. Апгрейд со сменой процессора и/или видеокарты в принципе стал менее актуальным, чем в начале-середине двухтысячных. Замена ...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
Гега Озургетский
11:55
Приобрел две штучки, для перепродажи. Нищуки не нойте. И не завидуйте мне
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
Ренбокот
11:49
Покупают такое только дети за мамины/папины деньги или кто не разбирается в технике и ценах. Любой другой вариант можно приравнять к слабоумию .
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
Alexey B
11:41
Что тут не то: или железо или руки... ... с 97-го юзал ЛЮБЫЕ карточки (НВ и АТИ/АМД в частности) - если железо ровное и обслуженное, то проблем с дровами не было как класс ... З.Ы. Чимбал-изм всё-так...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
San Sanich
11:41
HDD нужен в двухслучаях: 1. Хранение особо ценных данных. Восстановить данные с внезапно умершего SSD целый квест доступный не многим. Для HDD задача в разы проще. 2. Файлопомойка. Фоточки, видосики, ...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
swr5
11:35
Придется человечеству из будущего терминатора присылать. Дрожи Гейтс.
Билл Гейтс предупреждает человечество о потере контроля над искусственным интеллектом
Николай Лебедев
11:34
Поставьте просто две клеммы и два провода. Это будет раз в 10 дешевле надёжнее и мозг никому не парьте уже
Специалист предлагает встроить в кабели 12v-2x6 защиту по температуре и силе тока на каждом проводе
RandomXP
11:32
Нет денег на мощное железо - играй онлайн на мощных компьютерах. Причем не дорого, например тут https://fogplay.mts.ru/promo/moscow_play/
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
Andrey Kovalchuk
11:31
Для сравнения с 4000 серией представлен только кастрат 4070 супер, который на данный момент в 1,5+ раза дешевле 5070Ti. Хорошо, что они сразу дают понять, на какой уровень стада эта туфта рассчитана
Многокадровая генерация DLSS 4 на GeForce RTX 50 увеличивает fps в Marvel Rivals в 4-5 раз
San Sanich
11:30
Они только заметили очевидное ещё месяц назад? Тогда у меня для них плохие новости.
VideoCardz: рекомендованные цены на GeForce RTX 5000 все больше кажутся фейковыми
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем