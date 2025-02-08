Amazon надеется на сокращение дефицита поставок чипов.

Гигант электронной коммерции Amazon планирует в этом году инвестировать около 100 миллиардов долларов в инфраструктуру — в основном в расширение центров обработки данных для ИИ, сообщает издание Heise. Генеральный директор Amazon Энди Джасси, представляя последние квартальные данные, заявил, что спрос на ресурсы со стороны ИТ-клиентов настолько велик, что облачное подразделение AWS сталкивается с нехваткой мощностей.







Amazon — не только крупнейший в мире интернет-ритейлер, но и ведущий поставщик облачной инфраструктуры. В последнем квартале Amazon уже инвестировала 26,3 млрд долларов в расширение своей инфраструктуры. Джасси прогнозирует, что проблемы должны решиться во второй половине года благодаря дополнительным поставкам микросхем и улучшению поставок электроэнергии. На прошлой неделе компания Microsoft также пожаловалась на нехватку мощностей для удовлетворения потребностей клиентов в области искусственного интеллекта.

Прогноз Amazon на текущий квартал оказался разочарованием для фондового рынка. Цена акций упала на целых четыре процента в ходе внебиржевых торгов в США. Однако в рождественском квартале крупнейший в мире интернет-ритейлер превзошел ожидания аналитиков по своим ключевым показателям.

Доходы выросли на десять процентов в годовом исчислении и составили 187,8 млрд долларов в прошлом квартале. Прибыль почти удвоилась и достигла 20 миллиардов долларов. Доходы облачного подразделения AWS, получающего выгоду от бума ИИ, выросли на 19 процентов до 28,8 млрд долларов, что соответствует ожиданиям.

Однако на текущий квартал Amazon прогнозирует доход в размере от 151 млрд до 155,5 млрд долларов. Аналитики в среднем ожидали, что выручка превысит 158 миллиардов долларов. Компания отметила, что укрепление доллара, как ожидается, приведет к сокращению доходов от международного бизнеса на целых два миллиарда долларов.