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Анонсирован iPhone 16e на процессоре A18 с первым собственным модемом Apple
iPhone SE 4 официально представлен под другим именем

Слухи подтвердились, и iPhone SE больше не существует. Последний представитель этой линии больше не называется так, чтобы не восприниматься как модель низшего уровня. Вниманию покупателей предлагается iPhone 16e.

Аппарат получил поддержку Apple Intelligence, тогда как её нет у iPhone 14. Для кого-то это должно быть достаточно веским поводом выбрать копию iPhone 14 вместо самого iPhone 14. При этом вы недосчитаетесь одной задней камеры.

iPhone 16e работает на процессоре A18 и обладает камерой 48 Мп с поддержкой 2-кратного зума без потерь. Экран с диагональю 6,1 дюйма представляет собой Super Retina XDR OLED с покрытием Ceramic Shield. Это якобы «самое прочное стекло на задней панели смартфона». Apple обещает «лучшее время работы от аккумулятора среди всех 6,1-дюймовых iPhone». Он может работать «на шесть часов дольше», чем iPhone 11 (2019 года), и «до 12 часов дольше, чем все поколения iPhone SE», что бы это ни значило.

Также есть Face ID, USB-C и iOS 18 с полным набором функций Apple Intelligence, доступных и для других моделей iPhone 16. iPhone 16e имеет настраиваемую кнопку Action, но не управление камерой.

Этот аппарат оснащён первым собственным модемом Apple C1. Также поддерживается спутниковая связь, включая Emergency SOS, Roadside Assistance, Messages и Find My через спутник.

iPhone 16e будет доступен только в белом и чёрном цветах. Заказы начнут принимать 21 февраля, продажи начнутся 28 февраля. Он будет предлагаться в трёх конфигурациях: 128 ГБ за 699 евро, 256 ГБ за 829 евро и 512 ГБ за 1079 евро. Как видим, с такими ценами слово «бюджетный» применительно к этому айфону неуместно.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: gsmarena.com
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