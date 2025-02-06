Volkswagen поделился планами на ближайшие годы

Руководство немецкого автопроизводителя Volkswagen недавно провело важную встречу с производственным советом. Там наверняка обсуждались сокращения рабочих мест и другие трудовые вопросы, а также Volkswagen хотел рассказать о своих планах на будущее бренда. В их числе — выпуск девяти новых моделей к 2027 году, включая более доступные электромобили по сравнению с нынешним ID.4 и аналогами. Ещё говорилось о запланированном электромобиле стоимостью менее 20000 евро.

Volkswagen сообщил, что представит новый недорогой электромобиль в начале марта и теперь показал предварительный вариант. Однако серийная версия электрического хэтчбека за 20000 евро появится лишь спустя несколько лет. Volkswagen заявил, что он не поступит в продажу раньше 2027 года.

Генеральный директор бренда Томас Шефер описал автомобиль как «доступный, высококачественный и прибыльный электромобиль Volkswagen из Европы для Европы». «Это Лига чемпионов автомобилестроения». По словам Шефера, ближайшие несколько лет станут «самым масштабным планом будущего» в истории компании.

Переговоры между концерном Volkswagen и профсоюзом позволили избежать массового закрытия заводов в Германии. Штат будет сокращён, но большинство уходящих сотрудников получат щедрый выходной пакет. Volkswagen заявил, что новая договорённость позволит экономить $15,6 млрд в год в среднесрочной перспективе, и именно благодаря ей компания сможет не только наладить выпуск новых моделей, но и сохранить их производство в своей стране.

Volkswagen назвал доступные электромобили одним из «краеугольных камней» своей стратегии. В их число входит новый безымянный электромобиль, а также серийная версия ID.2all — электрического автомобиля за 25000 евро, который должен выйти в 2026 году. Эти машины будут использовать новую версию электрической платформы MEB и станут полным пересмотром нынешнего курса Volkswagen. Показанный компанией автомобиль выглядит как практичная замена Polo, демонстрируя, что Volkswagen по-прежнему умеет создавать интересные модели, выходящие за рамки ID.Buzz.

Электрический преемник Golf будет выпускаться в Германии на заводе Volkswagen Hall 54. Там же разместят производство новой электрической версии VW T-Roc, который, как заявляет компания, станет моделью «с высоким объёмом продаж».

«Будущие электрические флагманы — Golf и T-Roc, производимые в Вольфсбурге, на данный момент объёмом более 500000 единиц в год. Таким образом, главный завод закрепил за собой привлекательный сегмент и продолжит традицию Golf из Вольфсбурга, которой более 50 лет», — заявила председатель Генерального и Группового производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло.

В рамках трёхэтапного плана Volkswagen намерен повысить конкурентоспособность за счёт оптимизации затрат, представить девять новых моделей к 2027 году и выйти в лидеры, став технологическим флагманом среди массовых автомобилей.