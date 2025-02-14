Линейку смартфонов Vivo X300 ждут осенью с четырьмя моделями

В первом полугодии в Китае будут представлены смартфоны Vivo X200 Ultra и Vivo X200S. Также сообщается, что бренд работает над складным смартфоном Vivo X Fold 4. Он может выйти ближе к середине года. В последнем квартале года ожидается появление серии X300. Новая утечка от инсайдера Digital Chat Station раскрывает, что X300 может включать четыре модели.

В линейке будет два младших и два старших устройства. Это могут быть аппараты Vivo X300, X300 Pro Mini, X300 Pro и X300 Ultra.

Ожидается, что младшие модели, вероятно, Vivo X300 и X300 Pro Mini, получат плоские дисплеи. Для старших вариантов, а именно X300 Pro и X300 Ultra, компания может использовать большие экраны с четырьмя изогнутыми краями.

Инсайдер добавил, что причина, по которой младшие модели предлагаются с плоскими экранами, а старшие — с изогнутыми, связана в основном с аппаратными ограничениями и расположением внутренних компонентов. Инсайдер упомянул, что перископическая камера с большим сенсором 200 Мп слишком велика, чтобы поместиться в компактные устройства, что указывает на её наличие только в старших моделях.

Эта утечка противоречит предыдущей информации от этого же источника, согласно которой в серии должны были быть три модели: Vivo X300, Vivo X300 Pro и X300 Ultra. Тогда утверждалось, что X300 не получит 6,7-дюймовый экран, как у X200, а станет более компактной моделью с 6,31-дюймовым дисплеем, аналогично X200 Pro Mini.

Точные названия флагманов следующего поколения из серии Vivo X пока неизвестны, а приведённые выше названия носят предварительный характер. Ожидается, что серия Vivo X300 выйдет в октябре этого года. За исключением Ultra, все модели, вероятно, будут оснащены новым процессором Dimensity 9500. Что касается Ultra, его дебют может состояться в первой половине 2026 года с процессором Snapdragon 8 Elite 2.