К релизу готовится смартфон X300 Pro Mini

Компания Vivo уже выпустила три смартфона серии X200 — X200, X200 Pro и X200 Pro Mini. На этом она останавливаться не собирается. Согласно последней информации, в ближайшее время должны выйти ещё три устройства: X200s, X200s Pro и X200 Ultra.

Ожидается, что X200s и X200s Pro будут представлять собой улучшенные версии стандартных моделей. Одним из ключевых изменений может стать использование процессора Dimensity 9400 Plus.

Этот чип ещё не был официально представлен. Он станет улучшенной версией Dimensity 9400, установленного в выпущенных ранее аппаратах X200.

Недавний пост в Weibo от инсайдера Experience More утверждает, что X200s будет обладать как ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, так и поддержкой беспроводной зарядки. Интересно, что инсайдер предполагает, что эти функции могут стать стандартом для будущих устройств серии X от Vivo.

Он же утверждает, что Vivo начала разработку преемника X200 Pro Mini. Это противоречит опубликованной в январе статье, где говорилось, что X300 Pro Mini может не появиться вообще.

Тем не менее утечка от Experience More указывает, что X300 Pro Mini якобы находится на стадии прототипа, хотя его точное место в линейке Vivo остаётся неясным.

Инсайдер намекает, что Vivo может пересмотреть «позиционирование» устройства. Это может означать изменения в его камере.

Пока неясно, когда Vivo планирует выпустить X200s в Китае. Предыдущие модели дебютировали вместе с X100 Ultra в прошлом году. Если Vivo последует этому сценарию, все новые устройства могут быть представлены одновременно.