Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Инсайдер опровергает увеличение ёмкости аккумуляторов в смартфонах Galaxy S26
Samsung может не спешить наращивать ёмкость аккумуляторов смартфонов

Смартфоны Samsung Galaxy S25 уже в продаже, и настало время для спекуляций относительно флагманов следующего поколения. Слухи намекают на серьёзные изменения в будущей серии устройств, одним из которых является ёмкость аккумулятора.

Одна из недавних утечек говорила, что Galaxy S26 Ultra может получить аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, что на 2000 мАч больше, чем у модели этого года. Это был бы большой скачок в плане продолжительности работы.

Китайские производители смартфонов уже активно переходят на кремний-углеродные аккумуляторы. Эта технология обеспечивает более высокую плотность хранения энергии, позволяя значительно увеличивать ёмкость батарей при том же физическом объёме. В результате аккумуляторы ёмкостью 6000 мАч стали стандартом для многих китайских производителей.

Действительно ли Samsung присоединится к этой гонке аккумуляторов уже в обозримом будущем? Инсайдер @PandaFlashPro говорит «нет».

Я удалю свой аккаунт в Twitter, если Samsung поставит в Galaxy S26 Ultra аккумулятор на 7000 мАч или даже на 6000 мАч. Согласно информации от моих пяти источников, внутренняя тестовая лаборатория Samsung имеет максимальную ёмкость лишь 5500 мАч, не больше.

Рынок смартфонов в США следует совершенно иной стратегии по сравнению с Китаем. Поэтому не будет удивительно, если Samsung внедрит кремниево-анодные аккумуляторы, но лишь незначительно увеличит ёмкость батареи или вообще останется на прежней технологии ещё на несколько лет. Пока Apple не использует эту технологию, Samsung не ощущает особого давления на большинстве рынков за пределами Китая.

Также стоит отметить, что в последнее время Samsung тяготеет к более тонким корпусам смартфонов. В прошлом году компания выпустила относительно тонкий Galaxy Z Fold SE, в этом году показала Galaxy S25 Edge (предположительно, самый тонкий Galaxy в истории). По слухам, компания работает над более тонким Z Fold 7. Возможно, бренд воспользуется преимуществами технологии кремний-углеродных аккумуляторов, чтобы сделать устройства тоньше, сохранив или немного увеличив ёмкость.

#смартфоны #samsung
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе обеспокоены активным строительством высокотехнологичных подлодок в Китае
+
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
11
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
1
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
15
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
15
Су-57 из-за особого дозвукового воздухозаборника превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
+
MWM: Показательные полёты F-35 в Индии после Су-57 поставили бы первый в невыгодное положение
2
РЖД готовы начать масштабную стройку ВСМ Москва - Петербург
1
В России совместили шасси "Мальвы" и мощной пушки "Гиацинт-К", создав новую САУ
2
Microsoft выпускает патч KB5051987 снимающий ещё одну блокировку обновления Windows 11 24H2
3
Remedy сообщили, что Разработка ремейков Max Payne 1 & 2 идет по плану
1
Канадские ритейлеры обозначили предварительные цены Radeon RX 9070 и RX 9070 XT от XFX и PowerColor
2
Microsoft выпустила февральское обновление KB5051974 для Windows 10
+
AMD работает над видеокартой Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти
1
Уолтон Гоггинс: второй сезон «Фоллаут» превзойдет по масштабности первый
2
19FortyFive: Подводные лодки класса "Ясень-М" ВМФ России быстро модернизируют возможности страны
1
Калуга превращается в центр автомобильного производства благодаря модернизации оборудования
+
В Казани анонсировали мегапроект по строительству центра экстремальных водных видов спорта
+
Tesla Model Y до конца года получит новые версии в разных ценовых категориях
+
Ученые из Саратовского университета нашли способ улучшить сигнал в телефонах и Wi-Fi-роутерах
+

Популярные статьи

Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
63
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
6
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
11
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
5
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
29
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
5
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
20
Эволюция управляемого оружия: от «Краснополя» и «Excalibur» до самонаводящихся 23-мм снарядов и пуль
1

Сейчас обсуждают

ИСКАНДЕР
12:16
Хуже, она в тебе! )))
Трамп предупредил страны БРИКС о 100% пошлинах в случае введения единой валюты
ИСКАНДЕР
12:15
Снова укропские фантазии на тему кто чего говорил? Как тебя всё корёжит то! )))
Трамп предупредил страны БРИКС о 100% пошлинах в случае введения единой валюты
Максим Овчинников
12:10
А свинка с тобой в одной комнате?
Трамп предупредил страны БРИКС о 100% пошлинах в случае введения единой валюты
Kaabar
12:03
Зеленский опять на дохлую лошадь ставит. Ничему жизнь не учит
В ЕС пообещали поддержать Украину в случае отказа Киева от условий соглашения между США и РФ
PanzerK
11:59
Ну я вам и 775 "новую" могу найти... некрофилией от этого она быть не перестанет. Статья о сборке нормального ПК, а не о нищебродских страданиях некрофилов... еслиб я хотел собирать из овна, я бы и на...
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Виталий Крюков
11:59
500 - это маловато даже для одной области.
В РФ возведут 500 хабов для зарядки электромобилей с общей стоимостью программы в 50 млрд рублей
FelsheR12345
11:58
Он и парковку сам вырыл.
В РФ возведут 500 хабов для зарядки электромобилей с общей стоимостью программы в 50 млрд рублей
linux4ever
11:57
Я этот бренд вообще не понимаю, цены премиальные, качество УГ.
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
x86_64
11:57
и опять же нафиг ему CI/CD, он же не из исходников это собирает, очередное доказательство что это не дистрибутив а сборка, он просто блобы перепаковывает в очередной (в его случае ненужный формат) оди...
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
Shatun29
11:54
Как обычно, не хватает ума найти решение глобально этой проблемы, пытаются показать работу креативя всякой хернёй которая только усложняет, а не решает.
В Госдуме обсуждают запрет на получение SMS во время звонка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем