Samsung может не спешить наращивать ёмкость аккумуляторов смартфонов

Смартфоны Samsung Galaxy S25 уже в продаже, и настало время для спекуляций относительно флагманов следующего поколения. Слухи намекают на серьёзные изменения в будущей серии устройств, одним из которых является ёмкость аккумулятора.

Одна из недавних утечек говорила, что Galaxy S26 Ultra может получить аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, что на 2000 мАч больше, чем у модели этого года. Это был бы большой скачок в плане продолжительности работы.

Китайские производители смартфонов уже активно переходят на кремний-углеродные аккумуляторы. Эта технология обеспечивает более высокую плотность хранения энергии, позволяя значительно увеличивать ёмкость батарей при том же физическом объёме. В результате аккумуляторы ёмкостью 6000 мАч стали стандартом для многих китайских производителей.

Действительно ли Samsung присоединится к этой гонке аккумуляторов уже в обозримом будущем? Инсайдер @PandaFlashPro говорит «нет».

Я удалю свой аккаунт в Twitter, если Samsung поставит в Galaxy S26 Ultra аккумулятор на 7000 мАч или даже на 6000 мАч. Согласно информации от моих пяти источников, внутренняя тестовая лаборатория Samsung имеет максимальную ёмкость лишь 5500 мАч, не больше.

Рынок смартфонов в США следует совершенно иной стратегии по сравнению с Китаем. Поэтому не будет удивительно, если Samsung внедрит кремниево-анодные аккумуляторы, но лишь незначительно увеличит ёмкость батареи или вообще останется на прежней технологии ещё на несколько лет. Пока Apple не использует эту технологию, Samsung не ощущает особого давления на большинстве рынков за пределами Китая.

Также стоит отметить, что в последнее время Samsung тяготеет к более тонким корпусам смартфонов. В прошлом году компания выпустила относительно тонкий Galaxy Z Fold SE, в этом году показала Galaxy S25 Edge (предположительно, самый тонкий Galaxy в истории). По слухам, компания работает над более тонким Z Fold 7. Возможно, бренд воспользуется преимуществами технологии кремний-углеродных аккумуляторов, чтобы сделать устройства тоньше, сохранив или немного увеличив ёмкость.