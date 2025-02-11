Motorola Razr Plus 2025 может иметь две задние камеры

На прошлой неделе предстоящий складной смартфон Motorola Razr Plus 2025 был замечен с флагманским процессором Snapdragon на платформе тестирования Geekbench. Теперь издание AndroidHeadlines опубликовало изображения, давая краткий предварительный обзор предназначенного для рынка США устройства. В других регионах оно, вероятно, выйдет под названием Razr 60 Ultra.

Судя по изображениям, Motorola Razr Plus 2025 с кодовым именем Orion получил тёмно-зелёную отделку с задней панелью из искусственной кожи. Одной из главных особенностей Razr Plus 2025 является его большой внешний экран, поддерживающий все Android-приложения. Это выделяет его на фоне большинства конкурирующих раскладных телефонов.

На правом краю Razr Plus 2025 расположены кнопки регулировки громкости и сканер отпечатков пальцев. Хотя в публикации представлено несколько изображений смартфона, ни одно из них не даёт чёткого взгляда на внутренний складной экран. Одно из изображений показывает, что внутренний дисплей получил дизайн с отверстием для камеры и тонкие рамки. На нижнем краю размещены слот для SIM-карты, микрофон, порт USB-C и динамик.

На изображениях также подтверждается, что Razr Plus 2025 оснащён двумя модулями камеры на задней панели. Хотя точные характеристики пока неизвестны, считается, что один из модулей будет снимать в широкоугольном формате, а второй может выполнять роль телеобъектива, возвращая функцию, отсутствующую в предыдущем поколении.

Razr Plus 2025 может получить процессор Snapdragon 8 Elite. По слухам, он будет доступен с объёмом оперативной памяти до 12 ГБ и базовым хранилищем на 256 ГБ. Внутренний дисплей, вероятно, будет размером 6,9 дюйма, а ёмкость аккумулятора достигнет 4000 мАч.

Как и предыдущее поколение, внешний экран Razr Plus 2025 сможет запускать полный набор Android-приложений — эта особенность продолжает отличать серию Razr от конкурентов, включая последние складные модели Oppo.