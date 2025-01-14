Представлено новое поколение аппаратов Moto G Power и Moto G

Все любят смотреть на дорогие устройства, но большинство покупают что-то попроще. Если достаточно получить базовое устройство для текстов, звонков, навигации и социальных сетей, практически любой Android-смартфон справится с этой задачей. Уже более десяти лет смартфоны серии Motorola Moto G являются одними из самых успешных Android-устройств. В начале года производитель предлагает новые модели Moto G Power и Moto G.

Эти смартфоны должны стать достойными обновлениями прошлогодней линейки. Moto G Power обладает экраном 6,8 дюйма с разрешением 1080p, частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ хранилища с поддержкой карт памяти и процессором MediaTek Dimensity 6300. Он выглядит практически идентично прошлогоднему Moto G с прежним большим выступом камеры. Появился только новый цветовой вариант Leaf Green.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч позволяет аппарату работать полный день. Есть проводная зарядка мощностью 30 Вт и беспроводная — 15 Вт. Motorola сохранила разъём для наушников и добавила защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Первый стандарт защищает устройство от погружения в воду, а второй — от воздействия температуры и водяных струй.

Сзади находится основная камера 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и сверхширокоугольная 8 Мп с диафрагмой f/2.2. Разрешение передней камеры равно 16 Мп. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 5.

Moto G Power выходит на Android 15, которая будет обновлена дважды и три года будет получать патчи безопасности.

Что касается обычного Moto G (2025), он оснащён тем же процессором MediaTek 6300 и аккумулятором 5000 мА·ч. Объём памяти снижен до 64 ГБ, оперативной памяти — до 4 ГБ, а экран — до 6,7 дюйма с разрешением 720p и частотой 120 Гц. Сзади только одна камера 50 Мп и малополезный макрообъектив 2 Мп. Есть зарядка мощностью 30 Вт.

Moto G Power появится на Amazon, Best Buy и официальном сайте Motorola 6 февраля по цене $300. Обычный Moto G выйдет 30 января там же.