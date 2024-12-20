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Устройства Motorola могут быть запрещены в США из-за патентных разногласий
Motorola снова втянута в международный патентный спор

Возвращение Motorola на рынок США может неожиданно закончиться. Этот бренд, остающийся второстепенным игроком на рынке Android-смартфонов, добился недавнего успеха с линейкой складных аппаратов Motorola Razr в бюджетном и флагманском сегментах. Однако, как сообщает Reuters, патентный спор между Sony Ericsson и Motorola Mobility (принадлежащей Lenovo) может привести к исчезновению телефонов Motorola с рынка США.

17 декабря судья Международной торговой комиссии США (ITC) вынес предварительное решение, согласно которому телефоны Motorola нарушают ключевые 5G-патенты, принадлежащие Sony Ericsson. Под вопросом оказались смартфоны из линеек Moto G, Edge и Razr. Если предварительное решение ITC останется в силе, импорт телефонов Motorola в США может быть запрещён, что практически исключит их наличие на рынке.

ITC вынесет окончательное решение в апреле. Если первоначальное решение будет подтверждено, запрет на телефоны Motorola в США станет реальностью. Это повлечёт за собой серьёзные последствия для рынка США. По данным Counterpoint Research, на долю Lenovo в третьем квартале приходилось 14 % рынка мобильных устройств. Особенно важно, что некоторые из самых успешных смартфонов бренда оказались под угрозой.

Отсутствие Motorola оставит пробел на рынке, особенно в сегменте складных телефонов-раскладушек. В США нет другого производителя, предлагающего доступные складные устройства, как это сделала Motorola с Razr 2023 и Razr 2024. Вместо того чтобы дать шанс растущему бренду, такому как OnePlus, запрет телефонов Motorola, возможно, усилит доминирование «большой тройки»: Apple, Samsung и Google.

В ноябре один из отраслевых отчётов указал, что крупный производитель на рынке складных устройств рассматривает возможность покинуть его. К началу 2025 года может уйти минимум одного производителя складных телефонов. Motorola может стать ещё одной потерей, и, возможно, никто не займёт её место. Samsung останется единственным крупным производителем раскладушек, и необходимость в инновациях исчезнет из-за отсутствия конкуренции.

Патентные споры в мобильной сфере становятся всё более распространёнными. Oppo и Vivo недавно завершили спор с Nokia о 5G-патентах. OnePlus снова оказался в сложной ситуации в Германии по аналогичному вопросу.

В последние годы многие китайские бренды оказались вовлечены в патентные споры, связанные с использованием 5G-технологий в смартфонах. Сама Motorola ведёт аналогичную борьбу с Sony Ericsson на нескольких рынках. По данным Reuters, суды в Бразилии и Колумбии уже вынесли решения в пользу Sony Ericsson, а новые судебные разбирательства проходят в Южной Америке и Великобритании.

В начале декабря судья ITC отклонил основной довод Motorola в защиту против обвинений в нарушении патентов. Motorola утверждала, что лицензионное соглашение 2011 года между ней и Sony Ericsson покрывало использование технологий Ericsson в телефонах Moto G, Edge и Razr. Иными словами, компания не отрицает использование технологии — она утверждает, что имела на это право.

Проблема с заявлением Motorola в том, что соглашение 2011 года было заключено давно, ещё до того, как компания была продана Google, а затем Lenovo. Более того, в соглашении был пункт, объясняющий, что Motorola может использовать лицензированные технологии в «разумных коммерческих обновлениях или расширениях таких лицензированных продуктов». Судья ITC вынес решение в пользу Ericsson, отклонив довод Motorola на основании того, что ни одна из трёх линеек телефонов, о которых идёт речь, даже не существовала на момент заключения соглашения 2011 года.

Motorola может рассмотреть другие юридические пути для блокировки этого решения — юристы Lenovo ранее утверждали, что лицензионное соглашение регулируется законодательством Великобритании и предложили ITC дождаться решения британских судов, прежде чем выносить собственное. В свете предварительного решения ITC этого не произошло. Если решение ITC будет подтверждено, телефоны Motorola могут исчезнуть с американских прилавков на неопределённое время.

#motorola
Источник: androidcentral.com
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