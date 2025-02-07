Смартфоны Galaxy A36 5G и A56 5G сделали очередной шаг к прилавкам

Samsung Galaxy A36 5G и A56 5G сделали ещё один шаг к ожидаемому выпуску, так как оба устройства недавно получили сертификацию в Global Certification Forum (GCF). Смартфоны подтверждены как поддерживающие ряд сетевых технологий, включая 2G, 3G, 4G и 5G. Список GCF также указывает на наличие у обоих аппаратов поддержки стандарта NFC.

A56 5G активно появляется в различных сертификационных базах. До одобрения GCF он был замечен в FCC, SIRIM, TÜV Rheinland, MIIT, TENAA, 3C, EMVCo, BIS и Geekbench.

Согласно предыдущим новостям, A56 будет работать на чипе Exynos 1580 2,91 ГГц с GPU Xclipse 540. Установлена Android 15 с оболочкой One UI 7. Аппарат, вероятно, предложит 8 ГБ памяти в базовой конфигурации, три задние камеры, переднюю 12 Мп и батарею ёмкостью 4905 мАч с зарядкой 45 Вт.

A36 5G ранее был замечен в TÜV Rheinland и Geekbench, что намекает на скорый запуск. По слухам, он получит Snapdragon 6 Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 2, 6 ГБ памяти, три камеры с основной 50 Мп и переднюю 12 Мп.

Samsung пока официально не объявила даты запуска новинок. Есть предположение, что их представят в середине марта. До этого компания может выпустить Galaxy F16, предрелизный тизер которого уже появился.