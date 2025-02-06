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dima0782
Неоднозначные заявления и политическая позиция Илона Маска подрывают продажи Tesla
В то время как Илон Маск, самый богатый человек в мире, растет как политический актер, эта ситуация затрагивает его собственные компании. В частности, утверждается, что поведение Маска подрывает продажи Tesla.

Компания Tesla переживает серьезный спад на мировом рынке. Неоднозначные заявления и политическая позиция генерального директора компании Илона Маска наносят большой ущерб имиджу Tesla.

Согласно сообщениям, продажи начали снижаться в США, одном из крупнейших рынков Tesla. Согласно отчету Bloomberg, продажи Tesla в Калифорнии упали на 8 % в последнем квартале 2024 года и сократились на 12 % в годовом исчислении. Model 3, одна из самых популярных моделей Tesla, упала в этом штате на 33 %. Первое годовое снижение продаж компании по всему миру также беспокоит инвесторов.

В Европе картина не менее плачевная: почти на каждом рынке наблюдается резкое падение. Например, продажи Tesla во Франции упали на 63 % по сравнению с прошлым годом. В Германии косвенная поддержка Маском ультраправых вызвала отторжение потребителей от бренда Tesla. Даже на тех рынках, где электромобили широко распространены, например в Швеции и Норвегии, Tesla потеряла долю рынка, в то время как продажи конкурирующих брендов выросли.

Причиной потерь Tesla является не только рост конкуренции, но и негативный имидж, созданный Маском как личностью. Опросы показывают, что политическая риторика и противоречивые высказывания Маска являются одной из причин, по которым потребители не хотят отдавать предпочтение Tesla.

До сих пор первый квартал всегда был более проблемным для Tesla, которая пыталась ликвидировать запасы четвертого квартала, чтобы улучшить свои финансовые показатели в конце года. В первом квартале каждого года у Tesla очень мало запасов для работы. Другим важным фактором является недавно представленная новая модель Y. Tesla в настоящее время пересматривает дизайн своего самого продаваемого автомобиля, что влияет на производство и товарные запасы. В любом случае, ситуация для Tesla в Европе складывается не лучшим образом. 2024 год и так был неудачным, а теперь еще и 50-процентное падение в начале 2025 года.

Между тем, альтернативные электромобили, включая Honda и Hyundai, действительно начали отъедать долю рынка Tesla благодаря высоким продажам в конце года. Помимо шаткой репутации Tesla, инвесторы также предупреждают, что ассортимент продукции Tesla стареет. С другой стороны, согласно недавнему отчету Brand Finance, Tesla опустилась на четвертое место среди самых дорогих автомобильных брендов в мире, а первое место занял японский автопроизводитель Toyota.

#tesla #илон маск
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