Tesla сообщила о достижении новых производственных мощностей благодаря батареям 4680. Ожидается, что годовой объем выпуска Cybertruck составит 120 000 единиц.

В последнем отчете за четвертый квартал 2024 года Tesla представила данные о производстве своего электрического пикапа Cybertruck. Линия по производству аккумуляторов 4680, разработанная компанией, достигла уровня, позволяющего выпускать более 2500 машин в неделю.

Эти показатели означают, что Tesla уверенно движется к своей цели — производству 120 000–130 000 Cybertruck в год. В компании отметили, что текущие производственные мощности вполне достаточны для достижения этой цифры. Более того, с дальнейшей оптимизацией процессов производства аккумуляторов объемы могут возрасти еще больше.

Если Tesla удастся реализовать запланированные объемы, Cybertruck может стать одним из самых популярных пикапов в США. По данным CarBuzz, в 2024 году Toyota Tundra заняла четвертое место по продажам среди пикапов, уступив Ford F Series, Chevrolet Silverado и RAM. Это создает конкурентную среду, в которой Cybertruck имеет все шансы занять свою нишу.