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Samsung планирует продать 40 млн аппаратов Galaxy S25 по всему миру
Samsung поделилась оптимистичными планами по объёму продаж флагманов Galaxy S25

Samsung недавно представила семейство дорогостоящих смартфонов Galaxy S25. Оформившие предварительные заказы уже начали получать свои покупки. Серия Galaxy S24 продавалась хорошо, и Samsung хочет добиться ещё большего успеха с Galaxy S25.

Аналитик Мин-Чи Куо заявил, что целевой объём поставок серии Galaxy S25 составляет около 40 млн экземпляров. Учитывая, что компании удалось поставить 37 млн аппаратов серии Galaxy S24, Samsung рассчитывает увеличить продажи своих новых флагманов на 10%.

Samsung объявила, что серия Galaxy S25 установила рекорд, достигнув 1,3 млн предзаказов в Южной Корее. Это примерно на 7% больше, чем у серии Galaxy S24 за тот же период. Таким образом, возможно, компании удастся продать 40 млн устройств серии Galaxy S25.

В Galaxy S25 мало аппаратных новшеств, кроме нового процессора. Зато Samsung проделала большую работу над программным обеспечением, чтобы улучшить общий пользовательский опыт.

Все три смартфона используют чип Snapdragon 8 Elite For Galaxy. Его производительность на одно ядро соответствует последним iPhone, а многопоточная производительность превосходит серию iPhone 16 Pro. GPU также значительно мощнее. Все смартфоны оснащены 12 ГБ оперативной памяти.

One UI 7.0 предлагает обновлённый дизайн интерфейса, а также более плавные анимации и переходы, обеспечивая комфортное взаимодействие с устройством. Все три смартфона получат семь крупных обновлений Android.

#смартфоны #samsung
Источник: sammobile.com
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