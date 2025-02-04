Новый инструмент ChatGPT Deep Research обещает значительно сократить время на исследования

Компания OpenAI представила нового ИИ-агента для ChatGPT, который создаёт детализированные исследовательские отчёты в максимально сжатые сроки. Это можно рассматривать как быстрый доступ к профессиональной аналитике, устраняющий необходимость долго ждать нужную информацию.

Deep Research предназначен для решения сложных исследовательских задач, выполняя многоэтапные поиски в интернете. Он сокращает время, необходимое для глубокой аналитики, выполняя за минуты то, что раньше требовало часов ручной работы.

Имитируя тщательный процесс работы аналитика, он просматривает, фильтрует и комбинирует огромные объёмы информации из онлайн-источников, выдавая детализированные, всесторонние отчёты, утверждает OpenAI.

После того как вы задаёте Deep Research точный запрос и уточняете несколько деталей, он начинает работать самостоятельно, обрабатывая данные в фоновом режиме. Хотя процесс может занять от пяти до тридцати минут, OpenAI утверждает, что этот умный инструмент в считаные минуты справляется с тем, на что у людей уходят часы.

С конкурентами, особенно китайскими компаниями вроде DeepSeek, которые активно развивают аналогичные технологии, запуск Deep Research — это значительный шаг OpenAI в создании более умных и автономных ИИ-инструментов. Разработанный на базе новой модели OpenAI o3, Deep Research ориентирован на профессионалов, которым необходимы надёжные и глубокие аналитические данные. Будь то финансы, наука, политика или инженерия, этот инструмент помогает справляться с объёмными исследованиями с высокой точностью.

Этот ИИ-агент работает автономно, планируя и выполняя многоэтапные исследования, оставаясь при этом достаточно гибким, чтобы пересматривать и адаптировать данные в реальном времени при необходимости. Вместо того чтобы просто генерировать текст, ИИ отображает весь процесс исследования в боковой панели — со ссылками, методологией и прочими деталями, позволяя пользователям видеть, как он пришёл к своим выводам.

Deep Research готов изменить подход к аналитической работе, принося пользователям значительные преимущества. По своим возможностям он во многом напоминает Deep Research от Google Gemini. Google запустила свою версию в прошлом году для подписчиков, чтобы сократить время исследований с часов до минут. OpenAI с Deep Research преследует ту же цель.

На данный момент Deep Research доступен в веб-версии для подписчиков ChatGPT Pro по цене $200 в месяц, с лимитом в 100 запросов в месяц.