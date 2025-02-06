В Переводчике Google Translate появится функция «Задать вопрос»

Google тестирует основанную на ИИ новую умную функцию для приложения Google Translate. Она может предоставлять пользователям дополнительные сведения и контекст к их переводам.

Переводчик Google проделал долгий путь, освоив переводы на множество языков и даже обеспечив проведение разговоров в реальном времени между носителями разных языков. Но язык — сложная вещь, и дословные переводы не всегда работают.

Android Authority сообщает, что в приложении вскоре появится новая функция, которая добавит больше контекста к переводам, помогая пользователям лучше понимать нюансы слов. Подсказки о выходе новой функции появились в последнем обновлении приложения Google Translate (версия 9.1.76.720631521.2). Она может выглядеть как небольшая плавающая кнопка с надписью «Задать вопрос», расположенная рядом с результатами перевода.

Пока нет подробной информации о том, как именно она будет работать. Android Authority предполагает, что кнопка «Задать вопрос» сможет использовать ИИ, чтобы дать пользователям больше контекста и помочь лучше разобраться в переводах.

Издание отмечает, что объединение возможностей перевода с функцией ответов на вопросы от Gemini может стать настоящим прорывом. Вы сможете прояснить запутанные переводы, подтянуть знания грамматики или разобраться со сложностями языка.

Машинный перевод имеет свои ограничения. Такие приложения, как Google Translate, не всегда могут уловить скрытый смысл. В результате переводы иногда получаются неуклюжими или неверными, что искажает смысл.

Слова могут означать разные вещи в зависимости от контекста, поэтому дополнительные детали помогают избежать запутанных или неловких переводов. Это особенно полезно для сленга, идиом или культурно-специфичных фраз.

Когда пользователи понимают, почему что-то было переведено именно так, они с большей вероятностью доверяют переводу. Вместо того чтобы гадать или искать дополнительную информацию, они получают всё необходимое в одном месте, что делает переводы более понятными, умными и намного полезнее.