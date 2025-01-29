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[Zero]
В YouTube опровергают информацию о показе пользователям многочасовой непропускаемой рекламы
Представители площадки заявили, что во всем виноваты браузерные расширения-блокировщики.

Как заявили представители популярного видеосервиса Youtube, принадлежащего корпорации Google (Alphabet), площадка никак не связана с демонстрированием пользователям непропускаемых рекламных роликов длительностью в несколько десятков минут и даже несколько часов, на что ранее появлялись многочисленные жалобы. В компании обвинили расширения для блокировки рекламы, используемые многими зрителями. Как подчеркнул менеджер по коммуникациям YouTube Олува Фалодун, видеосервис не показывает пользователям рекламу длиннее 15 секунд, которую нельзя пропустить – исключение сделано для Youtube TV, где такая реклама может длиться до 60 секунд. А вот на длину рекламных роликов с возможностью пропуска ограничений нет.

С учетом того, что Youtube ведет последовательную борьбу с расширениями для блокировки рекламы в частности и ее блокировкой в целом, в заявления компании о том, что они не причастны к появлению длительной непропускаемой рекламы поверить крайне сложно, особенно с учетом того, что у некоторых пользователей, столкнувшихся с упомянутой проблемой, вовсе не было каких-либо приложений или расширений для ее блокировки. Впрочем, вероятность сбоя со стороны блокировщиков у зрителей, использующих их не исключена – например, расширение может по ошибке не блокировать вставку, но блокировать возможность ее пропуска.

#youtube #видео #реклама #браузерные расширения #курьер #расширения для браузера
Источник: theverge.com
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