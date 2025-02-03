Видеоролик показал процесс разборки Samsung Galaxy S25+

Сделавшие предварительный заказ смартфонов серии Samsung Galaxy S25 на этой неделе начнут получать их. В преддверии этого появился видеоролик, в котором показывается внутреннее устройство модели Galaxy S25+ и выясняется, что телефон стал немного легче ремонтировать.

Первое видео разборки Galaxy S25+ было опубликовано на PBKReviews. Автор отмечает, что компания использовала улучшенный язычок для извлечения аккумулятора. Благодаря новому дизайну ремонт телефона стал немного проще.

После извлечения лотка для SIM-карты необходимо нагреть заднюю стеклянную панель телефона (стекло Gorilla Glass Victus 2), чтобы ослабить клей, соединяющий её с корпусом устройства. После этого можно использовать инструмент для вскрытия в сочетании с присоской, чтобы снять заднюю панель.

Защитные стеклянные покрытия и кольца задней камеры можно снять после нагрева. Аккумулятор закрыт катушкой для беспроводной зарядки Qi, заключённой в чёрный конверт. Компоненты можно снять после выкручивания 21 винта Philips.

Под крышкой беспроводной зарядки можно увидеть три шлейфа, соединяющие основную плату с субплатой. Также необходимо отсоединить шлейф аккумулятора.

После снятия нижней задней панели становятся видны динамик устройства и линейный вибромотор. Так как телефон имеет степень защиты IP68, его лоток для SIM-карты и динамики герметизированы резиновыми уплотнителями.

После извлечения аккумулятора с помощью обновлённых язычков можно увидеть сам аккумулятор и данные, напечатанные на его обратной стороне.

Верхний блок разговорного динамика включает в себя сам динамик и антенну в углу. После отсоединения двух разъёмов плату можно снять. На ней расположены три задние камеры, две из которых оснащены оптической стабилизацией. Также на плате есть светодиодная вспышка и микрофон.

Перевернув плату, вы увидите датчик внешней освещённости, ещё один микрофон и датчик приближения. На обратной стороне платы находится графитовая прокладка. Её удаление открывает термопрокладку, а под ней расположен процессор Snapdragon 8 Elite. Под процессором находятся оперативная память и накопитель.

Как заявляет Samsung, медный испарительный отсек Galaxy S25+ немного больше, чем у Galaxy S24+. Отсек простирается от процессора до аккумулятора.





Для снятия субплаты необходимо выкрутить два винта Philips. Здесь расположены основной микрофон, порт USB Type-C и слот для SIM-карты. В некоторых странах Galaxy S25+ может быть оснащён антенной mmWave.

Сборка телефона обратно столь же проста, как и раньше. Хотя замена аккумулятора стала немного легче по сравнению с прошлым годом, это не повлияло на общий рейтинг ремонтопригодности. PBKReviews присвоил Galaxy S25+ оценку ремонтопригодности 9/10, что аналогично показателю Galaxy S24+.