Недавно представленное устройство прошло испытание на прочность, выявив некоторые заметные проблемы у смартфона

Новейшие флагманские смартфоны компании Samsung: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra, не слишком далеко ушли от своих предшественников с точки зрения дизайна. Помимо закругленных краев, телефоны имеют металлические кольца вокруг объективов задних камер.

Однако недавний тест на прочность выявил некоторые интересные подробности об этих кольцах и других аспектах телефона. Ютубер JerryRigEverything, известный своими разборками смартфонов и стресс-тестами, недавно проверил флагман линейки Galaxy S25. Его выводы относительно колец камеры, вероятно, являются самыми удивительными.

Хотя они кажутся прочной деталью смартфона, ютубер показал, что их можно довольно легко отсоединить, просто используя лезвие бритвы. По его словам, кольца крепятся как накладные ресницы, поэтому вполне вероятно, что Samsung использует для их крепления клей. Хотя они, вероятно, не отвалятся при обычном использовании, удивительно, что Samsung применила такой подход к своим флагманским телефонам.

Помимо колец камеры, испытание на прочность выявило еще несколько интересных моментов. Надпись Samsung на задней панели устройства была заметно смещена в тестовом образце.

Ютубер пояснил, что речь идет скорее всего о производственном дефект, хотя это может быть единичный случай, поскольку другие обозреватели не сообщали о подобных проблемах.

Также в ходе тестирования была проверена способность смартфона противостоять царапинам. В то время как предыдущий Galaxy S24 Ultra показал признаки повреждения на уровне 7 по шкале твердости Мооса, грядущий Galaxy S25 Ultra с его предположительно обновленным Gorilla Glass Armor 2 начал показывать царапины на уровне 6.

Кроме того, ютубер также пояснил, что S Pen в S25 Ultra не имеет функции Bluetooth, несмотря на наличие батарейного отсека, который, что примечательно, был пуст.

Также оказалось, что использование титана ограничивается только рамкой телефона, исключая боковые кнопки. Позитивной же стороной тестирования стало испытание Galaxy S25 Ultra на изгиб Джерри Рига.