Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Испытание на прочность показало, что кольца вокруг камер Galaxy S25 Ultra могут оторваться
Недавно представленное устройство прошло испытание на прочность, выявив некоторые заметные проблемы у смартфона

 Новейшие флагманские смартфоны компании Samsung: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra, не слишком далеко ушли от своих предшественников с точки зрения дизайна. Помимо закругленных краев, телефоны имеют металлические кольца вокруг объективов задних камер.

 Однако недавний тест на прочность выявил некоторые интересные подробности об этих кольцах и других аспектах телефона. Ютубер JerryRigEverything, известный своими разборками смартфонов и стресс-тестами, недавно проверил флагман линейки Galaxy S25. Его выводы относительно колец камеры, вероятно, являются самыми удивительными.

 Хотя они кажутся прочной деталью смартфона, ютубер показал, что их можно довольно легко отсоединить, просто используя лезвие бритвы. По его словам, кольца крепятся как накладные ресницы, поэтому вполне вероятно, что Samsung использует для их крепления клей. Хотя они, вероятно, не отвалятся при обычном использовании, удивительно, что Samsung применила такой подход к своим флагманским телефонам.

 Помимо колец камеры, испытание на прочность выявило еще несколько интересных моментов. Надпись Samsung на задней панели устройства была заметно смещена в тестовом образце.

 Ютубер пояснил, что речь идет скорее всего о производственном дефект, хотя это может быть единичный случай, поскольку другие обозреватели не сообщали о подобных проблемах.

 Также в ходе тестирования была проверена способность смартфона противостоять царапинам. В то время как предыдущий Galaxy S24 Ultra показал признаки повреждения на уровне 7 по шкале твердости Мооса, грядущий Galaxy S25 Ultra с его предположительно обновленным Gorilla Glass Armor 2 начал показывать царапины на уровне 6.

 Кроме того, ютубер также пояснил, что S Pen в S25 Ultra не имеет функции Bluetooth, несмотря на наличие батарейного отсека, который, что примечательно, был пуст.

 Также оказалось, что использование титана ограничивается только рамкой телефона, исключая боковые кнопки. Позитивной же стороной тестирования стало испытание Galaxy S25 Ultra на изгиб Джерри Рига.

#смартфоны #samsung #galaxy s25 #galaxy s25 ultra #смартфоны samsung
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
3
Индия сравнила французские Rafale M и советские МиГ-29К
3
ASML готовит к отгрузке литографическую установку EXE:5200 нового поколения
1
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
3
MiniOS 4.1: Лёгкий и универсальный live-дистрибутив для USB-носителей с новыми возможностями.
1
Ученые обнаружили звуковые колебания вирусов на недоступных для человека частотах
1
Российский «Орешник» способен обойти любую систему ПРО, включая «Железный купол»
3
Канада намерена обложить США 100% пошлинами на импорт электромобилей Tesla
6
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
10
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
18
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа
6
Авторы фанатского ремастера GTA Vice City на движке GTA IV сообщили о полном прекращении работы над проектом из-за жалоб правообладателя
5
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Шведская хоккейная ассоциация отказалась от бойкота матчей со сборной России
1
Alan Wake 2 получает первое крупное обновление в 2025 году
2
Россия и Китай создадут сверхмощный лазер для исследования свойств материи
2
Google Pixel 9a появился на сайте EMVCo
+
Найдено слабое место Донка: он не играет на Inferno в CS 2
+
Настольные процессоры Intel Nova Lake получат до 48 ядер
11

Популярные статьи

Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
6
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
1
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
28
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
219
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
46
Обзор компьютерных мышей 3D Optical Mouse и Hadron HDX3253
8

Сейчас обсуждают

Отто Скорцени
03:59
Ну все упирается в цену. Карта 4090 сколько стоит сейчас? Вроде 1800 долларов. Карта 5080 при цене в 1100 выглядит вполне ничего так
RTX 5080 оказалась первой за 10 лет картой 80-й серии, которая уступает предыдущему флагману
kilobait3
03:56
Хуанг 32ГБайтами довольно жестко потролил ИИшников, где надо 33ГБ для чекпойнта.
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
Garthar
03:52
Чувак у меня сейчас 5 разных компов с дебианом. 3 с АМД процами и 2 с интелами. Прикинь но на АМД работает гораздо хуже. Почему все местные дурачки решили что речь про видяху я не в курсе, наверно мес...
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Garthar
03:49
Засунь эту статистику себе в жопу речь про проц https://www.cnews.ru/news/top/2022-09-27_protsessory_amd_tormozyat_v
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Garthar
03:48
Причем тут АМД карточка дурачек? Речь про проц
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Garthar
03:47
Тебе? Зачем ты нахрен ты сдался
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Кызахстанчево
03:46
отлично, пусть нвидиа схлопнется, это очень логичный конец раздутого на майнинге пузыря
Рынок видеокарт снова лихорадит: цены на новую серию NVIDIA RTX 50 бьют рекорды
Garthar
03:46
Каждый хохол пиздит сразу как открывает рот
Старые танки получат новую жизнь в виде тяжелых БТР
Кызахстанчево
03:45
потому что все, что выше 3060 - маркетинг.
GeForce RTX 3060, 6-ядерные процессоры и 16 ГБ ОЗУ были наиболее популярными среди геймеров в январе
Garthar
03:44
Кто все? Ты на своем диване? На броне в реальных боевых действиях никто не сидит ибо все сидельцы уходят в вальхаллу после первого же осколочного
Старые танки получат новую жизнь в виде тяжелых БТР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем