Vivo в 2024 году продала в Индии больше всех смартфонов

Фирма Counterpoint Research опубликовала отчёт по рынку смартфонов Индии за 2024 год. Исследования показывают, что Samsung утратила ведущую позицию в Азии и теперь занимает третье место. На долю китайского производителя Vivo пришлось 19% от общего объёма поставок, в то время как Xiaomi с результатом 17% идёт второй.

iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в 4-м квартале. За год доход от продажи смартфонов вырос на 9%, хотя поставки увеличились только на 1%, достигнув 153 млн единиц.

Vivo заняла лидирующую позицию благодаря сильной сети продаж в оффлайн-каналах, что дополнительно поддерживалось её суббрендом iQOO. Xiaomi обогнала Samsung, так как корейская компания больше ориентируется на рост цены, чем на количество. Этот подход привёл к снижению продаж недорогих устройств, хотя серия Galaxy S продолжала показывать хорошие результаты.

В 2024 году Nothing стал самым быстрорастущим брендом с ростом в 577%. Это было в основном обусловлено продажами модели Phone (2a) и запуском суббренда CMF. Поставки смартфонов с поддержкой 5G составили 78%.

Пока производители смартфонов серьёзно конкурируют друг с другом, у производителей процессоров наблюдается другая динамика. MediaTek обогнала Qualcomm, удерживая 52% доли на рынке против 25% у Qualcomm, что является рекордным показателем для тайваньской компании.

В категории кнопочных телефонов в 2024 году лидером является itel с долей рынка в 32%.