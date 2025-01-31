Также сообщается, что новая модель будет представлена в трёх цветах: черном, белом и серебристом.

Согласно информации, опубликованной 91mobiles, стали известны цвета и варианты памяти новейшей глобальной модели Xiaomi 15 Ultra. Утверждается, что смартфон будет представлен в трёх цветах: черном, белом и серебристом, что является шагом вперед по сравнению с предыдущей моделью. В отношении конфигураций памяти, ожидается, что Xiaomi 15 Ultra предложит вариант с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, что аналогично характеристикам его предшественника.

Если провести сопоставление между новой моделью Xiaomi Ultra и Galaxy S25 Ultra, то стоит отметить, что последний доступен с 12 ГБ оперативной памяти, а версия с 16 ГБ предлагается исключительно на внутреннем рынке Samsung. Xiaomi, похоже, следует стандартам по памяти, установленным другими производителями премиум-устройств, такими как Pixel 9 Pro и OnePlus 13.

Необходимость расширения объёмов памяти критически важна из-за того, что это приводит к улучшению производительности. Устройство становится более эффективным в выполнении многозадачных операций, что, в свою очередь, обеспечивает более быструю обработку данных. Однако, встроенные 512 ГБ памяти в Xiaomi 15 Ultra немного уступают 1 ТБ, предлагаемого Galaxy S25 Ultra.

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra дебютирует в следующем месяце в Китае и затем появится на международных рынках. Вероятно, он будет представлен на MWC 2025.