Вслед за Google Drive и Календарём сервис Google Фото потемнел на компьютерах

Баннер в верхнем правом углу сервиса Google Фото при использовании его с компьютеров теперь информирует пользователей о давно ожидаемом обновлении. В нём сказано о доступности тёмного варианта интерфейса. Желающие могут применить тёмную тему, нажав на иконку настроек в новом меню «Внешний вид», которое расположено ниже опций качества резервного копирования. Доступны варианты: Светлая, Тёмная и Использовать по умолчанию для устройства.

Фон с закруглёнными углами в галерее темнее, чем область с боковой панелью, полем поиска и другими кнопками. По всему интерфейсу используется стандартный синий акцент. В остальном интерфейс простой и помогает сделать переход от сетки к просмотру изображений (с чёрным фоном) менее резким.

Тёмная тема в Google Фото появилась вслед за её появлением в поиске, YouTube, Gmail, Календаре, Drive и Gemini. На Android Google Фото теперь умеет переворачивать изображения.