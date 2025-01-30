Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже на подходе

С выпуском серии ARM-процессоров Snapdragon X для ноутбуков компания Qualcomm сделала заметный шаг вперёд в сегменте персональных компьютеров. Эти процессоры обеспечили отличную энергоэффективность и производительность, а также поддержку приложений искусственного интеллекта. Теперь компания, возможно, работает над процессорами следующего поколения, которые могут быть представлены в ближайшее время.

Производитель представил Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus в прошлом году. Серия Snapdragon X2 может выйти уже скоро, и, возможно, появится новый флагманский процессор. Кроме того, в линейке Snapdragon X2 может появиться новый чип Ultra Premium. Чипы Snapdragon X Elite и X Plus оказались весьма успешными, бросив вызов таким конкурентам, как Intel и AMD.

ИИ был главным приоритетом для этих новых чипов, в то время как другие бренды уделяли этому меньше внимания. Однако после анонса Snapdragon X и Intel с AMD команды быстро подтянулись, выпустив собственные процессоры с выделенными NPU. Таким образом, несмотря на то что Qualcomm теряла позиции в плане производительности, сведения из транспортных манифестов показали, что Snapdragon X2 действительно находится в разработке.

Название Snapdragon X2 было указано рядом с тегом Ultra Premium. Это намекает на более мощный процессор. В настоящее время доступны только версии Plus и Elite, но вскоре может появиться и вариант Snapdragon X Ultra. Можно ожидать улучшенной производительности, обновлённого NPU и более высокой графической мощности. Их запуск должен состояться в конце этого года.