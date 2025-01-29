Перенос разработки и производства Exynos 2500 на 3-нм GAA у Samsung вызвал проблемы, что позволило Qualcomm занять лидирующую роль с ядрами Oryon в процессоре Snapdragon 8 Elite.

Компания Qualcomm ожидает увеличения своих доходов на 2 миллиарда долларов благодаря эксклюзивному сотрудничеству с Samsung. Компания Samsung будет использовать процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm во всех моделях своего смартфона Galaxy S25. Неспособность Samsung улучшить производительность своих процессоров Exynos 2500 и приступить к их массовому производству открыла возможность Qualcomm для достижения успеха. Пользовательские ядра Oryon, разработанные Qualcomm, будут использоваться в процессоре Snapdragon 8 Elite, что делает его единственным выбором для новой линейки Galaxy S25.

Один из аналитиков JP Morgan, Самик Чаттерджи, оценил, что Qualcomm сможет получить доход в размере 2 миллиардов долларов только за счет этого сотрудничества с Samsung. В прошлом году доля компании Qualcomm с процессором Snapdragon 8 Gen 3 составляла 70 процентов, но благодаря процессору Snapdragon 8 Elite, применяемому в Galaxy S25, ожидается значительное увеличение доходов компании.



Основные модели Galaxy S25 и Galaxy S25+ будут оснащены процессором Snapdragon 8 Elite. Отчет упоминает, что это сотрудничество приведет к росту доли Qualcomm на рынке до 12 миллионов единиц благодаря новым смартфонам. Учитывая, что продажи семейства Galaxy S24 от Samsung в 2024 году оценивались в 40 миллионов единиц, это сотрудничество с Samsung позволит Qualcomm не только удержать свою долю рынка, но и значительно увеличить доход.