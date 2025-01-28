Acer пополнила серию игровых мониторов Predator моделью X27U X1

Компания Acer представила новый игровой монитор серии Predator под названием X27U X1 на китайском рынке. Монитор доступен по цене 2999 юаней ($414) и уже поступил в продажу.

Predator X27U X1 обладает 26,5-дюймовой панелью QD-OLED с разрешением WQHD 2K (2560 × 1440) и плотностью пикселей 110 ppi. Частота достигает 240 Гц, что гарантирует плавный игровой процесс, особенно в динамичных шутерах. В сочетании с временем отклика 0,03 мс (GTG) устройство устраняет размытие движения и обеспечивает игровой процесс без задержек.

Predator X27U X1 поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, синхронизирующую частоту обновления экрана с видеокартой для устранения разрывов картинки и дрожания изображения. Это создаёт максимально комфортное визуальное восприятие.

Монитор охватывает 99 % цветового диапазона DCI-P3 и поддерживает 10-битную глубину цвета, предлагая богатые, точные и насыщенные цвета с более чем 1,07 млрд оттенков. Сертификация HDR True Black 400 обеспечивает глубокие чёрные тона, высокий контраст и пиковую яркость 1000 нит для реалистичного и детализированного изображения.

Монитор обладает портами HDMI 2.1, обеспечивающими совместимость с игровыми консолями нового поколения, такими как PS5 и Xbox Series X, с поддержкой игр в 4K или 1080p при частоте до 120 Гц. Также доступны порт DP1.4 и аудиоразъём.

Эргономичный дизайн Predator X27U X1 включает подставку с регулируемой высотой, наклоном и поворотом для максимального комфорта при длительных игровых сессиях. Монитор оснащён двумя динамиками мощностью 5 Вт и технологиями защиты глаз, такими как устранение мерцания и режимы низкого уровня синего света, для снижения усталости при длительном использовании. В дизайне акцент сделан на игровую эстетику — монитор имеет стильную базу в форме «когтя», крючок для наушников и систему управления кабелями.