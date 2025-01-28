Предполагается, что данная модель может быть оснащена панелью QD-OLED от Samsung Display.

Компания Acer анонсировала монитор PE320QK X, открывающий новую серию PE0, специально созданную для творческих профессионалов и дизайнеров.

Модель PE320QK X обладает 32-дюймовым OLED-экраном размером 31,5 дюйма, разрешением 3840x2160 4K и частотой обновления 240 Гц. Хотя это не подтверждено официально, предположительно, модель может использовать QD-OLED панель от Samsung Display.

Монитор характеризуется временем отклика G2G на уровне 0,01 мс, 10-битной глубиной цвета и широкой цветовой гаммой, покрывающей 99% sRGB спектра.

Помимо высокой точности передачи оттенков, PE320QK X гарантирует плавное отображение, что особенно важно для аниматоров и дизайнеров, в работе которых важна реалистичность движений и плавность переходов.

Эрик Брамм, президент и генеральный директор компании Portrait Displays, отметил важность сотрудничества с Acer, заявив: «PE320QK X является результатом нашей совместной работы для обеспечения высокого уровня точности цвета и качества изображения для пользователей по всему миру». Ожидается, что подробная информация о стоимости и доступности монитора будет представлена в скором времени.