Срок службы электромобилей превосходит обычные автомобили

Электромобили за последние два десятилетия значительно улучшили свою надёжность. Современные модели, такие как Tesla Model 3 и Volkswagen ID. Buzz, имеют прогнозируемый срок службы в 18 лет — такой же, как у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. К такому выводу пришли исследователи из Бирмингемского университета, Лондонской школы экономики, Калифорнийского университета в Сан-Диего и Бернского университета, проанализировав результаты тестов MOT в Великобритании за 18 лет. Изучение 300 млн записей показало, что электромобили в будущем будут становиться ещё надёжнее.

Как сообщает издание Auto Express, исследование показало, что ранние электромобили действительно были более склонны к «технологическим сбоям», чем их аналоги с ДВС. Однако вероятность механических поломок у электромобилей уменьшалась в среднем на 12% каждый год с 2005 по 2022 год. Это значительно лучше по сравнению с бензиновыми автомобилями, которые улучшались примерно на 7% в год, и дизельными, у которых этот показатель составлял около 2% ежегодно. Это также объясняет, почему нынешние владельцы электромобилей остаются довольны своим выбором: более 92% из них заявляют, что никогда не вернутся к автомобилям с ДВС.

Исследователи предполагают, что современный электромобиль прослужит 18,4 года и проедет до 200000 км, прежде чем потребует серьёзного ремонта — это примерно столько же времени и даже больше пробега, чем у бензинового аналога. И если надёжность электромобилей продолжит расти более быстрыми темпами, этот разрыв может стать ещё значительнее. Стоит отметить, что исследование основывалось исключительно на тестах MOT в Великобритании, которые дают неплохие данные о реальной эксплуатации, но охватывают лишь небольшую часть владельцев электромобилей. Более полное исследование, включающее данные из США, Европы и Китая, сделало бы выводы более достоверными.

В любом случае, результаты исследования должны обрадовать сегодняшних автомобилистов. В США средний возраст автомобилей на дорогах достиг нового рекорда — 12,6 лет. Это говорит о том, что американцы не только держат свои автомобили дольше, но и больше людей покупают подержанные автомобили. Учитывая стремительно растущую стоимость новых автомобилей — частично из-за того, что электромобили дороже автомобилей с ДВС, — приятно знать, что можно сэкономить, приобретая подержанный Ford Mustang Mach-E, и при этом не потерять в надёжности. Если вы ищете подержанный электромобиль, лучше начинать с самых надёжных моделей.

Исследование MOT показало, что Tesla Model 3 является самым надёжным электромобилем. У компании были проблемы с отзывами автомобилей в последнее время, хотя многие из них решались через обновления ПО по воздуху, без катастрофических механических поломок. Среди самых долговечных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в исследовании лидировали Skoda и Audi.



