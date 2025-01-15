Galaxy S25 Slim станет самым тонким аппаратом Samsung

Компания Samsung, если верить слухам, готовится к выпуску своего тонкого смартфона Galaxy S25 Slim в мае. По данным инсайдера Instant Digital, это событие может быть совмещено с Китайским фестивалем покупок 618, чтобы получить максимально высокий спрос.

S25 Slim недавно появился в базе данных GeekBench, продемонстрировав впечатляющие результаты. Устройство с модельным номером SM-937U набрало 3005 баллов в одноядерном тесте и 6945 баллов в многоядерном. Оно будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite for Galaxy и получит 12 ГБ оперативной памяти. Установлена оболочка One UI 7 на Android 15.

S25 Slim станет более тонкой и лёгкой альтернативой представителям серии S25. Здесь будет экран Dynamic AMOLED 2x 6,7 дюйма с частотой 120 Гц. Сообщается, что устройство получит технологию камеры ALoP от Samsung с основным сенсором 200 Мп, телеобъективом с 3,5-кратным зумом, сверхширокоугольной камерой и передней камерой 12 Мп.

Несмотря на корпус толщиной 6,6 мм против 7,2 мм у S25 и 7,3 мм у S25 Plus, S25 Slim может получить аккумулятор ёмкостью от 4700 мАч до 5000 мАч. Быть может, устройство будет показано на мероприятии Galaxy Unpacked в этом месяце.