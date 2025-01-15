Уровень лояльности к автопроизводителям в США достиг 52,6%

Лояльность к автомобильным брендам в прошлом году в США выросла до 52,6%, увеличившись на 1,8% по сравнению с предыдущим годом и почти вернувшись на рекордный уровень 54,5%, который был в 2020 году. Согласно данным LexisNexis Risk Solutions, было опрошено 47 автопроизводителей. Одиннадцать из них превысили средний показатель, что больше, чем девять брендов годом ранее. Данные аналитической компании показывают, что автопроизводители становятся более лояльными к бензино-электрическим автомобилям — возможно, благодаря гибридным линейкам массовых моделей, таким как Honda CR-V и Toyota Camry. Они постепенно отходят от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Лояльность к покупке автомобилей только с ДВС снизилась на 3,1% до 85,2%. Лояльность к электромобилям также упала — с 77,7% в 2023 году до 74,7% в 2024 году. Единственный прирост в сравнении с предыдущим годом показали гибридные автомобили, владельцы которых выбирали новые бензино-электрические модели в 52% случаев в 2024 году, что на 5% выше по сравнению с прошлым годом. Кредитное агентство Experian сообщило, что за 12 месяцев, закончившихся в июне 2024 года, около 11% новых проданных автомобилей были гибридами, а 8% — электромобилями.

Данные LexisNexis не стали сюрпризом для тех, кто следил за автомобильной индустрией последние несколько месяцев. Продажи электромобилей немного замедлились. Многие автопроизводители отказались от своих планов по выпуску электромобилей, а гибриды заняли роль временного решения. Сторонники гибридов утверждают, что они обеспечивают большую эффективность, чем автомобили с чисто бензиновыми двигателями, при этом стоят дешевле и проще в использовании для большинства людей по сравнению с электромобилями. Тем не менее, некоторые автопроизводители показывают рост продаж электромобилей.

LexisNexis не уточнила, каким брендам покупатели были наиболее лояльны. Toyota, Lexus и Porsche регулярно занимают лидирующие позиции в исследованиях JD Power. Более 52,6% клиентов вернулись к привычным им брендам в 2024 году, на что повлияло множество факторов. Лояльность к брендам достигла пика в 2020 году на уровне 54,5%, резко снизилась в следующем году до 50,9% и достигла минимума в 2022 году на уровне 49,9%.

LexisNexis называет это изменение «положительным индикатором силы бренда» и отмечает, что эти данные помогут производителям корректировать свои стратегии. Продажи традиционных автомобилей с ДВС падают, а на их место приходят электрифицированные силовые установки. Повлияют ли изменения в политике на эти показатели, станет ясно только из исследования 2025 года.