Новая версия популярного электромобиля отличается принципиально изменёнными элементами дизайна.

В течение нескольких последних недель и месяцев в сети циркулировали фотографии, на которых был запечатлен хорошо замаскированный новый электромобиль Tesla. Автомобильные эксперты предположили, что это переработанная Model Y. Однако было неясно, как будет выглядеть новый дизайн электромобиля.

Фото: Tesla

Теперь Tesla приоткрыла завесу тайны и официально представила новую Model Y. Электрокар имеет принципиально новый внешний вид. С первого взгляда бросается в глаза новая светодиодная полоса, проходящая по всей ширине капота.

Вся передняя часть была переработана. Например, фары теперь стали намного уже. Сзади машина также выглядит иначе, нежели старая модель. Там также обновили освещение и дополнили его светодиодной лентой.

Интерьер и кабина тоже подверглись рестайлингу. Однако новшества в интерьере менее заметны. Tesla по-прежнему использует круглое рулевое колесо и центральный сенсорный экран в альбомной ориентации.

Фото: Tesla

Однако изначально новая версия Model Y была представлена только в Китае. Ожидается, что там автомобиль будет стоить на 5 процентов дороже предшественника и поставляться начнет с марта.

Фото: Tesla

Несмотря на то, что основные технические данные остались прежними, по данным китайского сайта Tesla, запас хода немного увеличился — с 688 до 719 километров. Однако эти цифры основаны на китайском методе измерения CLTC и их трудно сравнивать с европейским стандартом WLTP.

Фото: Tesla

Модель также продается в других странах Азии. Пока неизвестно, когда автомобиль поступит в продажу в Северной Америке и Европе. Также неизвестно, каков будет ценовой диапазон новой Model Y в этих странах.

Старая Tesla Model Y (слева) и новая Tesla Model Y (справа). Фото: Tesla

Tesla первоначально выпустила Model Y в 2020 году. В 2023 году это был самый продаваемый автомобиль в мире. Однако в прошлом году продажи снизились, отчасти из-за жесткой конкуренции в Китае и снижения спроса на электромобили на многих других рынках.