Консоль GPD Win Mini 2025 получила улучшенный звук и охлаждение

Компания GPD выпустила очередную игровую портативную консоль Win Mini 2025. Она доступна с несколькими вариантами процессоров, обеспечивающими производительность в играх и многозадачной работе. Также есть эксклюзивная ограниченная белая версия, выпущенная всего в 240 экземплярах.

Win Mini 2025 предлагается с тремя вариантами процессоров: AMD 8840U, Ryzen AI 9 365 и флагманским Ryzen AI 9 HX 370. Используется графический процессор Radeon 890M на архитектуре RDNA 3.5, обеспечивающий 11,88 TFLOPS производительности.

Ещё есть до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, что даёт скорость и плавную многозадачность. Флагманский процессор Ryzen AI 9 HX 370 создан на архитектуре 4 нм Zen 5 с 12 ядрами, 24 потоками, TDP 35 Вт и тактовой частотой до 5,1 ГГц.

Mini 2025 немного больше своего предшественника. Она обладает дисплеем LTPS с частотой 120 Гц, яркостью 500 нит, цветовой гаммой 100% sRGB и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Экран поддерживает AMD FreeSync Premium, что обеспечивает отсутствие разрывов изображения с VRR (переменной частотой обновления) для плавных визуальных эффектов. Слегка переработанный корпус содержит передние динамики и эргономичную съёмную рукоятку с защёлкивающимся механизмом.

Устройство предлагает хранилище SSD M.2 PCIe Gen 4 до 2 ТБ со скоростью чтения/записи 5000 МБ/с, а также слот для карты microSD.

Для улучшения управления GPD Win Mini оснащена джойстиками с датчиками Холла без дрейфа, линейными триггерами L2/R2 и программируемыми макрокнопками. Также есть высокоточный тачпад, клавиатура с белой подсветкой для интуитивного использования, два линейных мотора для погружения в тактильные ощущения и 6-осевой гироскоп для управления движением в совместимых играх.

Mini 2025 предлагает стабильную связь с помощью USB4 (40 Гбит/с), полнофункционального USB Type-C (10 Гбит/с), USB-A, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Аккумулятор 44,24 Вт•ч обеспечивает до 50% больше времени работы по сравнению с предыдущими моделями и поддерживает быструю зарядку 65 Вт через PD.

GPD Win Mini весит 555 г и имеет прочный корпус из алюминиевого сплава и пластика. Устройство работает на Windows 11 Home и оснащено технологией DTS:X Ultra для обеспечения звука с эффектом погружения.

GPD Win Mini 2025 доступна для предзаказа в Китае и за его пределами по цене от 4800 юаней ($654). Поставки начнутся 10 февраля.