Есть вопросы как к цене, так и к размерам.

Компания GPD обновила свой ультракомпактный игровой ПК Win 4, оснастив его новейшим процессором AMD Ryzen AI 9 HX370 (Strix Point). Это 12-ядерный процессор Zen 5 с интегрированной графикой Radeon 890M на базе архитектуры RDNA 3.5 (16 ядер). Новинка, выполненная в форм-факторе, напоминающем PSP/PS Vita (а не более громоздкая Steam Deck), оснащена выдвижной QWERTY-клавиатурой, 6-дюймовым Full HD экраном и отличается высокой производительностью, превосходящей, по заявлениям GPD, даже мобильную видеокарту RTX 2050.

Производитель делает акцент на возросшей мощности, особенно заметной в эмуляции игр для PS3, благодаря поддержке AVX-512 и улучшенной графике RDNA 3.5. Заявленный TDP процессора составляет 35 Вт, возможность его изменения пока не уточняется. Ранее GPD критиковали за преувеличение производительности своих устройств, однако характеристики HX370 уже известны, что позволяет проверить эти заявления.

Несмотря на компактные размеры (220×92×28 мм, вес 598 г – меньше, чем у Steam Deck), Win 4 поддерживает установку NVMe SSD объёмом до 2 ТБ (PCIe 4.0, M.2 2280). Устройство оснащено двумя портами USB Type-C (для зарядки и подключения монитора), а также новым разъёмом OCuLink для внешних видеокарт, включая собственные решения GPD.

Технические характеристики GPD Win 4 2025 (HX 370):

Экран: 6 дюймов, 1920 × 1080

Процессор: AMD Ryzen AI 9 HX 370 / AMD Ryzen 7 8840U

Графика: AMD Radeon 890M / AMD Radeon 780M

Оперативная память: 32 ГБ LPDDR5x 7500 МГц

Накопитель: 1/2 ТБ PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD

Беспроводная связь: Wi-Fi 6E, 4G LTE (опционально), Bluetooth 5.3

Порты: USB4 (40 Гбит/с), USB Type-C (10 Гбит/с), Oculink (SFF-8612, 63 Гбит/с), microSD (UHS-Ⅰ A2, U3, V30)

Аккумулятор: 45.62 Вт·ч (2 часа под высокой нагрузкой, 3–6 часов при умеренном использовании, до 10 часов в режиме низкого потребления)

Материал корпуса: магниевый сплав и ABS-пластик

Охлаждение: один вентилятор (на 35% эффективнее, чем у Win 3)

Стоимость GPD Win 4 2025 с 32 ГБ ОЗУ и накопителем на 2 ТБ составляет 1172 доллара США. Версия с Ryzen 7 8840U и 1 ТБ SSD обойдется в 849 долларов. Предзаказ доступен на Indiegogo.