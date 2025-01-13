Виртуальный тур по заводу в Крю познакомит с историей Bentley

Автопроизводитель Bentley представляет свою богатую историю зрителям по всему миру благодаря новому виртуальному туру по своему заводу в Крю. Компания даёт эксклюзивный взгляд на гараж Heritage. Этот уникальный опыт демонстрирует почти вековую историю британского автомобилестроения, включая культовые модели, такие как легендарный 4½ Litre Blower 1929 года, у которого есть продолжение, и ультрабыстрый Flying Spur.

Ранее доступный только для избранных гостей, гараж Heritage теперь открыт для всех, кто интересуется историей Bentley. Специальный сайт позволяет проследить путь компании от её ранних инноваций до современных роскошных автомобилей. Виртуальный тур включает 10 ключевых моделей, определяющих наследие Bentley.

Первая из этих исторических моделей — 4½ Litre Blower 1929 года. Это довоенный шедевр, известный своей связью с Джеймсом Бондом, который водил версию с нагнетателем в романах Яна Флеминга. Аэродинамическая Mark V 1939 года стала предшественником культовой R Type Continental и была позже воссоздана с использованием оригинальных компонентов к столетию Bentley. Mark VI 1949 года, первый Bentley, произведённый в Крю, и первая послевоенная модель компании сыграла важную роль в восстановлении бренда.

Переходя в современную эпоху, S3 Standard Steel Saloon 1963 года представил узнаваемый дизайн с четырьмя фарами и решёткой радиатора, установив новый стандарт эстетики Bentley. Высокопроизводительная Turbo R 1991 года стала вехой в эволюции бренда. Flying Spur 2005 года ознаменовал выход Bentley в сегмент четырёхдверных автомобилей класса люкс. Mulsanne 2010 года стал флагманской моделью, предлагая индивидуальные варианты настройки, что остаётся актуальным и по сей день.

Стремление Bentley к созданию высокопроизводительных автомобилей продолжилось с такими моделями, как Continental Supersports 2011 года, возродившая историческое имя и предоставившая ведущую в своём классе мощь и скорость. Flying Spur W12 S 2016 года стал первым четырёхдверным Bentley, способным разгоняться более чем до 200 миль в час. Bentayga W12 2016 года, первый внедорожник Bentley, открыл новые горизонты, мгновенно став бестселлером.

Виртуальный тур — это возможность погрузиться в богатую историю Bentley, которая определяет её автомобили уже почти столетие. Независимо от того, являетесь ли вы фанатом Bentley, любителем классических автомобилей или просто интересуетесь развитием одного из самых престижных брендов в мире, этот цифровой опыт может быть интересен в любом случае.