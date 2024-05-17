Bentley Continental GT четвёртого поколения будет оснащён электрифицированным двигателем V8

Автопроизводитель Bentley собирается представить машину четвёртого поколения Continental GT. Это случится в следующем месяце, а в преддверии этого события автомобиль был продемонстрирован с подключаемыми гибридным двигателем V8. Его мощность достигает 771 л.с. и крутящий момент 1000 Нм.

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Это значительный шаг вперёд по сравнению с предыдущей моделью W12 и даже больший по сравнению с кабриолетом Batur с 12-цилиндровым двигателем мощностью 739 л.с. Bentley говорит о производительности гибридной трансмиссии Ultra Performance, запасе хода на электрическом двигателе в размере 80 км и уровне выбросов CO2 менее 50 г/км.

Continental GT представляют собой комфортабельные автомобили, но новая модель станет более спортивной. Здесь будет активный полный привод с векторизацией крутящего момента, электронный самоблокирующийся дифференциал и рулевое управление всеми четырьмя колесами. В поворотах пригодится активная система стабилизации и усовершенствованные двухклапанные амортизаторы.

Производитель обещает, что данная модель будет самой экологичной в её истории. Это означает, что при производстве используется максимум экологически чистых и переработанных материалов. Роскошь при этом никуда не денется. Машина сохранит элегантный профиль своего предшественника, хотя и получит стилистические изменения.