Oppo Watch X2 выпустят со складным смартфоном Find N5

Компания Oppo в первой половине года планирует выпустить несколько новых устройств. Среди них складной смартфон Find N5 и несколько смартфонов серии Find X8. В число последних вошли Find X8 Ultra, Find X8 Mini или Next и Find X8S. Утечка от инсайдера Digital Chat Station рассказала, что в разработке также находятся часы Oppo Watch X.

Сообщается, что часы получат круглый экран OLED диаметром 46 мм, поддержку eSIM и систему ColorOS. Ёмкость батареи была увеличена до 631 мАч/648 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Oppo Watch X прошлого года имеют батарею на 500 мАч.

Функции для здоровья в Watch X2 будут включать поддержку ЭКГ, функцию проверки здоровья за 60 секунд, измерение температуры запястья и отслеживание активности. Также устройство будет поддерживать GPS, NFC и обладать высоким уровнем водонепроницаемости.

Общий дизайн остаётся схожим с часами прошлого года, с незначительными изменениями. Сообщается, что новые часы будут представлены вместе со складным телефоном Find N5, запуск которого ожидается после предстоящего китайского Праздника весны. Это указывает на то, что Find N5 и Watch X2 могут дебютировать уже в феврале.

Oppo Watch X, выпущенные в Китае и некоторых странах Азии, были ребрендингом OnePlus Watch 2. Поскольку инсайдер упомянул серию Oppo Watch X2, это может означать наличие как минимум двух вариантов, вероятно, называемых Watch X2 и Watch X2 Pro.

Ходят слухи, что OnePlus работает над часами OnePlus Watch 3 и Watch 3 Pro, которые будут оснащены процессором Snapdragon W5, 2 ГБ памяти и 32 ГБ хранилища. Хотя пока нет информации о различиях между Watch 3 и Watch 3 Pro. Эти модели могут быть ребрендингом под названия Oppo Watch X2 и Watch X2 Pro. Как и их предшественники, серия OnePlus Watch 3 может быть ограничена рынками таких стран, как Индия, Европа и США. Линейка Oppo Watch X2 будет ориентирована на Китай и некоторые азиатские рынки.