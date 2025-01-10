Oppo Find N5 ожидается уже в феврале

Будущий складной смартфон Oppo Find N5 ожидается уже в следующем месяце. Устройство должно принести ряд инноваций в технологии складных смартфонов. Недавние утечки показывают, что Find N5 получит значительные изменения в конструкции. Благодаря своему элегантному дизайну и передовым функциям, Find N5 стремится превзойти как своего предшественника, так и конкурентов.

Согласно инсайдеру Digital Chat Station, Oppo Find N5 получит корпус из титана, что сделает его одновременно прочным и лёгким. Этот премиальный материал также позволит устройству достичь рекордной толщины менее 9,2 мм в сложенном состоянии. Это меньше, чем у рекордно тонкого Honor Magic V3.

Find N5 станет первым складным телефоном на чипе Snapdragon 8 Elite, что обеспечит высочайшую производительность. Инсайдер Smart Pikachu в посте на Weibo утверждает, что смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью почти 6000 мА·ч. Также устройство будет поддерживать беспроводную зарядку и спутниковую связь. Его дизайн обещает повышенную устойчивость к падениям и износу. Find N5 будет обладать степенью защиты от воды IPX8, что ещё больше укрепляет его статус премиального устройства.

Find N5 будет обладать тройной камерой, включая перископический телеобъектив, разработанный в сотрудничестве с Hasselblad. Это партнёрство гарантирует отличные возможности съёмки. Ожидаемая новая технология сенсоров обещает улучшенную светочувствительность и детализацию. Внутренний складной экран устройства, по сообщениям, будет поддерживать разрешение 2K.

Find N5 позиционируется как серьёзный конкурент на рынке складных смартфонов. Его ранний выпуск в 2025 году может обеспечить значительное конкурентное преимущество, позволяя доминировать на рынке в последующие месяцы. Конкурирующие устройства, такие как Vivo X Fold 4, Xiaomi Mix Fold 5 и Samsung Galaxy Fold 7, должны выйти на рынок во втором и третьем кварталах 2025 года.



