Poco X7 на Dimensity 7300 Ultra поступает в продажу

В четверг бренд Poco выпустил смартфоны Poco X7 и Poco X7 Pro по всему миру. Оба аппарата предлагают обновлённый дизайн, новые процессоры и улучшенные фотографические возможности. В отличие от прошлых лет базовая модель теперь оснащена изогнутым дисплеем. Версия Pro осталась с плоским дизайном.

Спереди у Poco X7 находится экран AMOLED размером 6,67 дюйма с разрешением 1220p (1,5K). Он достигает яркости 1200 нит под прямыми солнечными лучами. Небольшая часть дисплея может достигать яркости до 3000 нит, что полезно для просмотра HDR-контента.

Хотя панель не сильно отличается от панели Poco X6, изогнутый дизайн придаёт ей более премиальный вид. Она защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, обеспечивающим защиту от падений и царапин. Poco X6 был защищён стеклом Gorilla Glass Victus.

Пластиковая рамка посередине также имеет изогнутый дизайн. Аппарат похож на модель Redmi Note 14 Pro, но отличается наличием версии с корпусом из веганской кожи. Она выполнена в фирменном стиле Poco с жёлтыми и чёрными цветами. Для тех, кто предпочитает более нейтральный вид, доступны варианты в серебристом и зелёном цветах.

Poco X7 работает на процессоре Dimensity 7300 Ultra, созданном на техпроцессе TSMC 4 нм. Это тот же чип, который используется в Redmi Note 14 Pro. Используется также хранилище UFS 2.2.

Poco X7 обладает основной камерой 50 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп, макрообъективом 2 Мп и передней камерой 20 Мп. Установлен аккумулятор ёмкостью 5110 мАч, но мощность зарядки снижена с 67 Вт до 45 Вт.

Poco X7 доступен в трёх вариантах — чёрный (с корпусом из веганской кожи), зелёный и серебристый. Версия 12/512 ГБ указана на сайте компании в Великобритании по цене 249 фунтов.