Poco X7 Pro будет представлен 9 января

9 января состоится анонс смартфона Poco X7 Pro наряду с моделью Poco X7. Это произойдёт сразу в нескольких странах. Страница версии Pro в магазине Flipkart была обновлена, на ней появились некоторые ключевые характеристики устройства.

Согласно информации от производителя, Poco X7 Pro на процессоре Dimensity 8400-Ultra будет стоить в Индии менее 30 000 рупий. Poco X6 Pro с Dimensity 8300-Ultra на момент запуска стоил 26 999 рупий.

Dimensity 8400-Ultra, который использует ту же архитектуру, что и флагманский Dimensity 9400, набрал 1,7 млн баллов в тестах AnTuTu. Чип работает в паре с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0.

Poco X7 Pro обладает передовой системой охлаждения Ultra-Thin 3D IceLoop System. Эта система использует крупную испарительную камеру из нержавеющей стали площадью 5 000 мм² и двухканальный диффузионный путь для эффективного отвода тепла, поддерживая низкую температуру даже при интенсивной нагрузке.

Благодаря чипу D8400Ul и HyperOS 2, Poco X7 Pro использует технологию WildBoost Optimization 3.0. Она улучшает общую производительность, графику, подключение и звук в играх. Телефон также получил обновлённый интерфейс. Это обеспечивает высокое качество обработки изображений и позволяет поддерживать высокую частоту кадров и обновления экрана при выполнении требовательных задач, таких как игры.

Хотя Poco ещё не называет другие характеристики X7 Pro, слухи говорят про экран OLED 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, разрешении 1,5K, камере 50 Мп и большом аккумуляторе с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Предполагается, что X7 Pro станет модифицированной или переименованной версией Redmi Turbo 4, который будет представлен завтра в Китае.