Realme 14 Pro+ дебютирует в Китае с тремя задними камерами

Компания Realme в четверг представила у себя на родине смартфон Realme 14 Pro+. Аппарат выделяется узкими симметричными рамками спереди и переработанным модулем камер сзади с тремя объективами.

Среди камер основная имеет разрешение 50 Мп и сенсор Sony IMX896. Есть телеобъектив 50 Мп с перископом и 3-кратным увеличением (Sony IMX882), а также сверхширокоугольный объектив 8 Мп (16 мм). Основной сенсор имеет размер 1/1,56 дюйма. Спереди установлена камера 32 Мп.

Эта система камер работает на базе системы обработки изображений Realme HYPERIMAGE+. Судя по опубликованным на сайте компании образцам изображений, система является значительным улучшением по сравнению с предшественником. 3-кратный телеобъектив хорошо справляется с увеличением до 30-кратного масштаба.

Спереди находится экран OLED 6,83 дюйма с разрешением 1,5K и рамками шириной 1,6 мм со всех четырёх сторон. Экран имеет пиковую яркость 1500 нит.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3, который пришёл на смену Snapdragon 7s Gen 2 в предыдущей модели. Чип обеспечивает на 15 % более высокую производительность в одноядерных задачах и на 12 % более высокую производительность в многоядерных задачах по сравнению с предшественником. По заявлению производителя, Realme аппарат поддерживает MOBA-игры на мобильных устройствах на скорости 120 FPS и обеспечивает стабильный фреймрейт с умеренной температурой. Это стало возможным благодаря системе охлаждения площадью 6000 мм².

Установлен аккумулятор Titan ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Согласно данным компании, телефон заряжается на 50 % всего за 24 минуты. Полного заряда достаточно для 16,6 часа воспроизведения видео. Плотность энергии аккумулятора составляет 804 Втч/л, что позволяет телефону оставаться тонким (всего 7,99 мм), несмотря на большую ёмкость батареи.

Корпус имеет защиту по стандартам IP68 и IP69, что означает защиту даже от струй горячей воды. Устройство работает на Android 15 с realme UI 6.0. Версии 12/256 ГБ и 12/512 ГБ стоят 2599 юаней и 2799 юаней соответственно.